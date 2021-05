Arcani Maggiori: Il Papa.

Continua il nostro viaggio così affascinante e imprevedibile nel mondo degli Arcani Maggiori.

È sicuramente un Maestro, un’ unione tra cielo e terra…

Lui viene da un cammino arduo, lento e faticoso per arrivare alla totale Pace.

Come tutti gli Arcani, ha però il suo lato oscuro, può essere avaro, può essere ingiusto, ipocrita… perché si trovano ai suoi piedi i Discepoli incantati, e quindi, proprio con loro ai quali insegna.. è capace anche di togliere tutto!

Per miracolo però, il Papa è cresciuto, il suo cuore che prima era un mare impetuoso, un lupo affamato…ora è un’ isola di Pace, dove si approda e si riscalda il proprio cuore, dove anche l’ anima torna leggera a volare.

Si tratta di una carta che rappresenta la lealtà, il rispetto, il buon consiglio e la vocazione, intesa sia nella valenza più stretta (cioè l’interesse per la religione e la spiritualità) che in un senso più lato, ovvero quello che riguarda la comprensione degli aspetti più profondi della propria vita.

La carta rappresenta il Papa, seduto sul trono e ricoperto da una lunga cappa. Costui tiene in mano diverse croci, in numero che differisce in base alla rappresentazioni, e che rappresentano appunto, in senso lato, la spiritualità e la religiosità.

Infine, dietro alla carta sono generalmente rappresentate due colonne, a cui sono state date diverse interpretazioni: quelle più seguite sono le rappresentazioni della vita e della morte, mentre altri le ricollegano al tempio di Salomone.

I significati positivi di questa carta riguardano l’equilibrio e la spiritualità, l’insegnamento corretto che arriva dalle altre carte del mazzo.

Il papa rappresenta l’uomo saggio, che ha raggiunto una posizione di equilibrio, che è in grado di giudicare le persone e le situazioni, di prendere le distanze dai problemi più comuni e di sorridere grazie alla propria saggezza.

I significati negativi legati al Papa possono essere interpretati da due opposti diversi. Da un lato, la fede diventa mancanza di fede con tutto ciò che ne consegue, mentre dall’altro la fede viene esasperata, portando ad un’eccessivo bigottismo, moralismo e nella chiusura mentale nei confronti delle altre persone.