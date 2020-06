Associazione Onlus “Famiglie e Abilità”.

Famiglie e Abilità, percorsi di crescita, nasce nel 2012 da un esiguo numero di famiglie di bambini con disabilità accomunate dal desiderio di essere insieme unica voce per i loro figli.

Questo numero è andato via via aumentando e ad oggi sono oltre 60 le famiglie socie.

I bambini nello spettro autistico sono il 90% ma abbiamo anche bambini e adolescenti con altre forme di disabilità.

Fin dal principio furono chiari parecchi obiettivi necessari da raggiungere:

Avere la possibilità di poter usufruire nel territorio delle cure necessarie per raggiungere autonomia, comunicazione e tutto ciò che è possibile per il benessere dei figli.

Avere sostegno per le famiglie economico, burocratico, psicologico, legale

Sensibilizzare il territorio ad una maggiore conoscenza della disabilità, in particolare cognitiva, per raggiungere l’inclusione sociale tanto necessaria affinchè i figli possano avere un futuro autonomo.

Creare un durante noi per il dopo di noi.

Ecco che a piccoli passi e con numerosi progetti le conquiste non sono mancate.

L’associazione, attualmente ha creato una rete di collaborazioni sia con enti pubblici, scuole, enti comunali, istituzioni regionali, che con enti privati, commercianti, associazioni, strutture ricettive. Tutto ciò ha portato alla realizzazione dell’accoglienza dei ragazzi che in molti casi si è trasformata in collaborazione. Grazie al progetto Disability Friendly sono molti i negozi certificati che hanno seguito il corso da noi proposto per riconoscere ed accogliere la persona con autismo o altre disabilità cognitive, nella sua interezza. Da qui nasce il progetto Commerciante per un giorno dove si concretizza la collaborazione tra titolare e persona con disabilità.

Offriamo a tutti i ragazzi le terapie necessarie per una sempre migliore vita autonoma grazie alla collaborazione di professioniste.

E grazie al progetto Adotta una terapia e al 5×1000 riusciamo a sostenere economicamente, anche se in piccola parte, il costo delle terapie, a carico della famiglia.

Non mancano i centri estivi inclusivi che permettono agli adolescenti, sia con disabilità che normotipici, di condividere spazi e attività divertendosi ed imparando gli uni dagli altri.

Ma il progetto più importante che riguarda il Durante noi per il dopo di noi è ABILITY LAB , UNA STRUTTURA VOLTA A VALORIZZARE LE POTENZIALITA’ DI OGNUNO!

Auto-sostenibile nel cuore della Riviera del Brenta, (Venezia, Veneto), naturalmente accessibile per ogni disabilità su un terreno di 2000 mq, è un modello unico nel territorio che i ragazzi gestiranno, affiancati da operatori e volontari per potenziarne le autonomie sia personali che lavorative, in modo da offrirne gli spazi a chiunque vorrà usufruirne.

Convegni, mostre, ma anche giochi, compleanni, incontro tra amici, ristoro.

Ed inoltre incubatore di nuove idee per rendere il territorio sempre più accogliente, accessibile e usufruibile da tutti.

In Ability Lab il progetto individualizzato di ogni bambino/ragazzo inizia con la presa in carico dei ragazzi e delle loro famiglie che vengono da AbilityLab supportati e sostenuti dal momento della diagnosi e impegnati in un processo terapeutico che mira ad esaltare le loro capacità. In tale modo gli vengono dati gli strumenti necessari a farli valere nella società.

Ecco che poi sono i nostri figli che ci spronano a realizzare questo loro grande desiderio, poter essere utili, darsi alla comunità, liberi di vivere la propria vita tra le persone che conoscono ed essere Datori di questo AbilityLab, un percorso di crescita insieme.

5×1000 – C.F.: 90164140270 – Riquadro Sociale modelli Cud – 730 – Unico

www.famiglieabilita.it

Responsabile Comunicazione & Marketing: Barbara Zorzi