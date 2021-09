Basilicata, una terra tutta da scoprire. -Prima parte

Dopo oltre un anno e mezzo di limitazioni nei nostri’movimenti’, finalmente quest’estate ho potuto riappropriarmi della mia amata libertà, dei miei viaggi alla volta di territori ancora a me sconosciuti … tutti da scoprire, appunto, come recita il titolo del mio diario che, per estensione, suddividerò in varie parti.

Il viaggio è emozione allo stato puro, curiosità, sete di conoscenza, ammirazione di luoghi incantevoli, suggestivi, colmi di tradizioni, arte e cultura, e ancora… il cibo del territorio e le usanze locali. Capirete come per me sia stato un sacrificio immane lo ‘stallo’ che siamo stati costretti a vivere a causa della pandemia.

Quest’anno, quindi, ho deciso di partire alla volta di una regione, neppure molto distante dal Lazio, che, a dire il vero, mi ero ripromessa di visitare da tempo… una cosa voluta fortemente, desiderata più che mai, come fosse un richiamo per la mia anima!

Una regione non è di massa, ma anzi, che conserva intatte le proprie tradizioni, paesaggi incontaminati, natura selvaggia e città ben curate e custodite: la Basilicata!

Che dire di questa regione? Me ne sono innamorata, mi ha catturata, entusiasmata e coinvolta con i suoi ritmi ‘lenti’, lo scorrere sereno del tempo (ho dimenticato la malsana abitudine di guardare l’orologio!!!), la pace dei luoghi, quel gusto di scoprirla man mano, senza frenesie, per restarne meravigliata quasi come un bambino davanti ad un gioco atteso per Natale… i Lucani, gente generosa, genuina, semplice, gentile e prodiga… insomma… un viaggio esaltante, per me!

Sono partita la prima settimana di Agosto, sola, con la mia macchinetta rosso fuoco, in tutta tranquillità e calma. La mia meta di soggiorno in Basilicata era Trivigno, paese arroccato su una montagna, in provincia di Potenza, nel caso specifico, il B&B “Il Gelso” di Fernanda ed Antonio, coppia che ho il piacere di conoscere già da anni, quando avevano un’attività commerciale nella capitale. Loro si sono trasferiti a Trivigno nel 2016 per aprire questa piccola struttura ricettiva, e mai scelta fu più felice, a mio avviso. Il B&B è immerso nel verde, avvolto da pace e silenzio, solo “rumori” della natura a fare da sfondo: pecore, mucche, grilli di notte. Credetemi, se cercate la quiete ed il relax, oltre alla disponibilità massima dei proprietari, “Il Gelso” è il posto per voi. Con tre stanze, ciascuna di colore diverso – la mia era la numero 1, arancione – deliziosa e con un bel balconcino in cui sedermi in beata contemplazione, anche se, a conti fatti, ci sono stata ben poco… era troppo forte la mia voglia di viaggio!

Fernanda ed Antonio vi accolgono come in famiglia, sapendo suggerirvi i giusti itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici… fornendovi, a supporto, numerose mappe del territorio. Affabilità, gentilezza e discrezione, gli ‘ingredienti’ che caratterizzano Fernanda ed Antonio… L’elemento piacevole, a mio avviso, i loro due deliziosi cani, Rain e Jack, compagni fedeli ed amabili presenze di tante ore piacevoli. Ma tranquilli, se temete i cani (ma non dovreste!), loro si trovano in un recinto della casa, appartenente alla parte privata della coppia. (continua sotto…)



Rain

Jack







Ma iniziamo con il mio tour attraverso la Basilicata, che ho davvero girato in lungo e largo! Il mio primo giorno di esplorazioni è iniziato alla volta delle zone limitrofe: Trivigno, Castelmezzano, Pietrapertosa e Potenza.

Trivigno è il paese dei “falò” in onore di Sant’Antonio Abate, evento che ogni anno, a Gennaio, avvolge il piccolo centro di un’atmosfera intima e calda allo stesso tempo, nelle più fredde sere dell’inverno lucano.

Il borghetto, di fondazione medioevale, sorge in posizione dominante sulla valle del Basento ed è circondato da un paesaggio ammaliante.

Diverse chiese ne costituiscono il patrimonio artistico, culturale e religioso, tra queste, numerose sono rupestri, come lo splendido tempietto che si può ammirare in contrada San Leo dedicato a Santa Maria e di origini benedettine, risalente ai primi decenni del Trecento.

È vero che non esistono notizie certe rispetto alle sue origini, ma si può affermare che nel XII secolo è stato feudo di Guglielmo Monaco e nel 1265, in seguito alla rivolta ghibellina, è casale di Albano.

Nel corso del XIV secolo Trivigno rimase disabitata per un lungo periodo, mentre nel XVI secolo, durante la dominazione angioina, il feudo venne ceduto al conte di Potenza, Antonio De Guevara, che lo possedè fino al 1569, finché passò a Giacomo Cosso. Nel 1595 Trivigno visse una fase di ripopolamento, quando vi si stabilirono i Carafa.

Nel 1861 Trivigno venne saccheggiata dalla banda del brigante lucano Carmine Crocco.

Nel centro storico di Trivigno svettano diversi palazzi storici le cui facciate sono impreziosite da portali in pietra locale a sua volta decorata con motivi ornamentali seicenteschi. Tra le architetture più interessanti si possono ammirare i Palazzo Russo, Brindisi e Coronati.

I piatti della tradizione trivignese sono quelli tipici della cucina lucana, con rivisitazioni di ricette che propongono, comunque, prodotti di derivazione contadina.

Tra le portate più apprezzate si distinguono quelle a base di pasta fatta in casa, preparata dalle sapienti mani delle donne del paese e spesso condita con sughi a base di carne o legumi. I secondi piatti più diffusi propongono carne di agnello o capretto alla brace da accompagnare con conserve preparate sul posto e consistenti in sfiziose verdure locali. Imperdibili sono anche i saporiti salumi e i formaggi, di cui ho fatto ampia scorta prima di tornare a Roma.

A non molti chilometri da Trivigno si può visitare il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, meta ideale per gli amanti di escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta.

Il Parco, che comprende la foresta di Gallipoli Cognato e il bosco di Montepiano (ma ne parlerò ampiamente in uno dei reportage che seguiranno), si estende per oltre 27 mila ettari di incontaminata bellezza paesaggistica dall’importante valore naturalistico, storico ed etno-antropologico.

Attraversato da imponenti esemplari di cerro, odorosi tigli, peri e meli selvatici, aceri, ontani e il raro agrifoglio è anche popolato da lupi, tassi, istrici e gatti selvaggi, oltre a volatali che non è raro avvistare in violo.

Da un punto di vista naturalistico è particolarmente interessante anche il Lago di Ponte Fontanelle, meglio noto come Diga della Camastra, incastonato nella vallata tra i comuni di Trivigno, Anzi, Albano di Lucania e Laurenzana. Un suggestivo lago artificiale, scelto dagli appassionati, per la pratica della pesca di diverse specie dalle trote, carpe e persici reali.

Castelmezzano

Il paese, arroccato nel cuore delle Dolomiti Lucane, mi si è presentato in tutta la sua bellezza già all’arrivo. Dopo aver percorso una galleria scavata nella roccia ed aver oltrepassato una gola spettacolare, mi sono trovata davanti un vero e proprio presepe protetto dai monti. Secondo la leggenda fu un pastore di nome Paolino a trovare il luogo perfetto dove costruire Castelmezzano. L’uomo, durante i suoi pascoli, trovò una zona perfetta per rifugiare gli abitanti in pericolo: protetta da rocce che costituivano un nascondiglio ideale e ricco di sorgenti d’acqua. Quando il sole tramonta sui suoi tetti, le mille minuscole luci che si accendono l’una dietro l’altra regalano al paesaggio un’atmosfera ancora più fiabesca. Non stupisce affatto, quindi, che questo borgo della Basilicata, sia tra i luoghi più belli da vedere al mondo.

Pioggia e vento, nel corso del tempo hanno formato in questa roccia delle sagome che, grazie al gioco di ombre, sembrano prendere una forma particolare che gli abitanti chiamano a becco della civetta, e che mi hanno ricordato molto la zona della Cappadocia in Turchia.

Passeggiando per Castelmezzano potrete trovare le rovine di un’antica fortezza normanna raggiungibili da una ripida scalinata che sembra salire verso il cielo.

Castelmezzano è entrata anche nel circuito delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, “per il centro storico tipico, raccolto e vivace, con numerosi ristoranti, produttori locali e servizi; per la segnaletica di indicazione, efficace e puntuale e per il suggestivo contesto naturalistico e la varietà degli attrattori culturali e naturalistici”.

Il suo territorio, assieme a quello dei comuni vicini di Pietrapertosa, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano, forma il parco delle Dolomiti Lucane. Pur essendo un borgo di poco più di 700 anime, brulica letteralmente di vita, perché invaso, ogni giorno, da turisti provenienti da ogni dove. Non capita tutti i giorni, d’altro canto, di avere l’onore di ammirare dal vivo come la mano dell’uomo e quella della natura possano convivere pacificamente, in armonia, in una sinfonia di colori e di contrasti che non può passare inosservata. Le Dolomiti Lucane non si limitano a fargli da sfondo. Sembrano cingere Castelmezzano in un vero e proprio abbraccio, incorniciandola in maniera scenografica e regalando ai visitatori uno spettacolo di quelli che lasciano davvero senza fiato. Non è solo il paesaggio, comunque, l’unico asso nella manica di questo incantevole borgo.

Anche la struttura del paese stesso è infatti fonte di ammirazione per chiunque si rechi in questo lembo di terra lucana in cerca di scorci da immortalare e atmosfere magiche da respirare. Si tratta di un borgo medievale, ragion per cui non c’è un solo angolo di Castelmezzano che non meriti di essere visitato. Le case, tanto per cominciare, sono incastrate in una conca rocciosa, il che la dice lunga su quanto il colpo d’occhio che regala ai turisti possa essere sorprendente.

Ma hanno un ruolo determinante anche le scalinate scavate nella roccia, piuttosto ripide, che si arrampicano su per il centro storico, conducendo i temerari sempre più in alto, ad un passo dalle vette che paiono scolpite delle imponenti Dolomiti. Il tutto sempre e comunque nel pieno rispetto del paesaggio circostante, cosa ampiamente dimostrata dal fatto che i tetti delle abitazioni sono in pietra arenaria, proprio per non sciupare l’armonia del contesto.

Piazza Caiazzo è il cuore pulsante del paese con la maestosa chiesa madre di Santa Maria dell’Olmo che domina in tutto il suo splendore. Ma sono da vedere anche i ruderi del castello di origini normanne, il Palazzo Ducale dei De Lerma e Palazzo Coiro, entrambi piuttosto caratteristici ed emblematici per la storia del paese.

Per i più coraggiosi e per coloro che amano sensazioni adrenaliniche, consiglio il Volo dell’Angelo! Al di sopra delle Dolomiti Lucane, attraverso un cavo d’acciao sospeso tra le vette dei due paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa, questo ‘volo’ vi permette di effettuare e vivere un’emozione unica!!! Un’avventura a contatto con la natura e con un paesaggio unico, alla scoperta della vera anima del territorio. Legati con tutta sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati al cavo d’acciaio, potrete provare per qualche minuto, l’ebrezza del volo che vi lascerà scivolare in una fantastica avventura, unica in Italia, ma anche nel Mondo per la bellezza del paesaggio e per l’altezza massima di sorvolo.

Pietrapertosa, è un luogo particolarmente interessante per una serie di motivi. Innanzitutto detiene il primato di essere il comune più alto della Basilicata con i suoi 1088 metri sopra il livello del mare. Fa parte, anch’esso, del circuito dei Borghi più Belli d’Italia, ed è diventato celebre,appunto, per il già menzionato Volo dell’Angelo, che lo unisce a Castelmezzano. (Continua sotto…)

Nonostante le piccole dimensioni, Pietrapertosa ha molto da offrire. La presenza di numerosi edifici storici la rendono particolarmente interessante. Così come le belle chiese, tra cui spicca quella di San Giacomo Maggiore, ovvero la Chiesa Madre. Edificata nel corso del Quattrocento, si presenta con la pietra a vista della struttura muraria che la rende particolarmente solenne nel suo stile romanico rimasto intatto. L’imponente mole del campanile, l’interno, costituito da due sole navate separate da un ordine di cinque grandi archi, il presbiterio rialzato e la fonte battesimale in pietra, sono le sue caratteristiche più evidenti. Tappa da non perdere è quella al Convento di San Francesco dove si possono ammirare numerosi affreschi e il dipinto di Giovanni De Gregorio “Apparizione del Bambino a Sant’Antonio da Padova”, che ho potuto apprezzare grazie alla sapiente consulenza della dottoressa Teresa Barbara Colucci (che possiede anche un ridente B&B davvero originale, con il numero 32 appeso sulle mura esterne dell’edificio in tutte le forge e tipologie!!!), che ci ha svelato ogni più piccolo ‘segreto’ di questa incredibile struttura! Il complesso conventuale è organizzato intorno ad un chiostro quadrato con, al centro, un pozzo fiancheggiato da colonnine lisce rastremate, con basi modanate e capitelli. Dal deambulatorio, dove sono visibili parte delle volte a crociera originariamente affrescate, una gradinata assicurava l’accesso alle celle dei frati al piano superiore. Anche l’arte moderna, piacevolmente rappresentata da Cesare Maremonti attraverso le sue opere esposte in una delle sale restaurate attorno al chiostro, ha rappresentato un momento davvero interessante. “Passaggi&Paesaggi”, così l’artista ha denominato i dipinti su tela realizzati tra la fine del 2019 e l ’inizio del 2020. Una serie importante, che scaturisce dall’urgenza, già manifestata nei primi lavori del 2019, di dare visibilità a immagini interiori. In questo caso, in particolare, la serie nasce dalla necessità di recuperare un immaginario essenziale, impregnato di autenticità, che affonda le radici nelle sue origini, da contrapporre a quello fantasmagorico e simulacrale della società mediatica.

La Chiesa di San Francesco sorge a ridosso del lato occidentale dell’omonimo convento, fondato nel 1474 per volontà di Papa Sisto IV. Questa consta di un’unica navata coperta da capriate lignee, terminante in un presbiterio a pianta quadrata, contrassegnato da un ampio arco trionfale a sesto acuto e da un soffitto a crociera. Nel presbiterio, situato ad un livello leggermente più alto rispetto al resto della chiesa, si affrontano due tabelloni con storie tratte dal Nuovo Testamento e dalla vita di San Francesco, eseguiti nel primo Cinquecento, da un pittore che si firma Ioannis Luce de Ebulo.

La visita di Pietrapertosa è certamente un’esperienza di rilievo turistico per chi ama il paesaggio montano e rupestre, per chi vuole anche semplicemente passeggiare tra le strade del borgo o lungo i sentieri e percorsi delle Dolomiti Lucane. Alle pendici del Castello si sviluppa il nucleo di prima formazione del centro abitato attuale, di formazione medievale, che conserva, ancora oggi, l’antico nome saraceno di Arabata. Il suo nome risale agli antichi dominatori arabi, che guidati dal Re Bomar, quì si annidarono nell’838 e ne fecero il loro fortilizio. Guerrieri, nomadi e Saraceni, costruirono, le loro abitazioni, simili a vere e proprie fortezze. Disposte a file, dall’alto verso il basso, si adattano all’andamento del terreno, tanto che, sovente, addossate alla roccia, la utilizzano come parete. Avevano una forma rettangolare, con due sole aperture praticate nei lati più corti: la porta d’ingresso bassa e stretta e l’altra apertura che immetteva nell’ostello, da cui si poteva fuggire in caso di pericolo. Non avevano né camino né finestra, ma un foro nel tetto fungeva da camino e da lucernario, il cosidetto “cirnale”. I muri in pietra erano senza intonaco e la copertura in lastre di pietra. Erano sempre poste su un’alta scalinata d’accesso.

Il Castello Normanno-Svevo è un sistema fortificato di epoca romana che divenne importante all’epoca dei normanni nel IX secolo. È situato sulla cima della roccia cui si aggrappa la parte alta dell’abitato (il quartiere dell’Arabata). Una fortezza naturale che ha sempre favorito la presenza dell’uomo. Il Castello di Pietrapertosa è posto nel punto più alto della Valle del Basento, da cui si può dominare un lungo tratto della vallata, per questo il Castello ha avuto sempre una funzione militare di avvistamento. Il fortilizio fu utilizzato prima dai saraceni guidati da Bomar, e in seguito diventò una roccaforte Normanno – Sveva. Abbandonato nel XVII secolo e ridotto in stato di rudere, il Castello è stato recentemente sistemato con scavi che hanno riportato alla luce locali di servizio ed importanti reperti archeologici che per tanto tempo sono rimasti coperti dai detriti.

In Piazza del Plebiscito, sulla facciata di un edificio scolastico, è collocato il bellissimo Orologio Solare, la meridiana di Pietrapertosa, sul cui quadrante è riportato, in forma stilizzata, uno scorcio del vecchio panorama.

Potenza

Da oltre due secoli, è Potenza città, Capoluogo della Basilicata, il più alto d’Italia, con i suoi 819 metri di altezza sul livello del mare. Elegante, ma accogliente, confidenziale, ma solitaria, Potenza è intima, gelosa delle architetture moderne e antiche che la attraversano e del suo millenario centro storico, fatto di vecchi e nuovi edifici che si inerpicano, sovrapponendosi alle piazzette, ai vicoli dell’antico nucleo medievale e alle scale d’un tempo, oggi affiancate da quelle meccanizzate. Per questa sua conformazione Potenza è anche detta “Città verticale”. Quì la vita scorre tra via Pretoria, nel gergo potentino denominata “sopra Potenza”, proprio perché collocata su di un colle, e la zona più moderna che si estende sull’altro versante del Fondovalle, intorno all’area pianeggiante segnata dal corso del fiume Basento. Tra centro e periferia, negozi di buon livello e locali di ogni ispirazione, rendono Potenza una città viva e intraprendente per gli amanti dello shopping e per quanti vanno alla ricerca di una pacata mondanità.

Potenza è una città dall’alto profilo storico e culturale che merita di essere percorsa e conosciuta, impreziosita da storiche chiese e preziose piazze, musei e gallerie d’arte, palazzi signorili e antiche porte medievali. E poi il Teatro Stabile, che domina la centrale Piazza Mario Pagano e, ancora, la cosiddetta Torre Guevara, quel che resta del vecchio castello. Nel mese di Maggio, poi, Potenza è avvolta da un’atmosfera magica, che ruota attorno ai preparativi per le celebrazioni in onore del suo Santo Patrono, San Gerardo Vescovo da Piacenza, celebrazioni che coincidono con la storica Parata dei Turchi, un evento che si svolge tra mistica leggenda e velata realtà. Dedicare una giornata per visitare il capoluogo lucano può essere un’esperienza molto interessante, un vero e proprio viaggio temporale nel cuore del centro storico dove, spostandosi a piedi, (e quanto ho camminato in questa vacanza!) ci si può ritrovare sulle orme del Santo Patrono potentino. Un viaggio che, tra leggenda e storia, tra l’architettura di un tempo e l’innovazione odierna, lascia spazio a meraviglia e scoperta, curiosità e conoscenza. Addentrandosi nel centro dal lato di Porta Salza, punto il cui nome deriva dalla presenza della porta principale di ingresso (abbattuta agli inizi dell’800) alla città medioevale, sarà inevitabile interrompere la lieta passeggiata per inoltrarsi tra le stradine che intersecano la via principale, via Pretoria, disseminate di richiami all’antico borgo medioevale. Bassi edifici si alternano a palazzi gentilizi e a strutture moderne. Vicoli sottili si susseguono, paralleli, incrociati, ciechi o comunicanti, in pietra grigia, con il legno dei portoni di un tempo, adornati da fiori colorati che si affacciano da balconcini e davanzali. Caratteristiche fontane pubbliche e stemmi nobiliari intensificano l’atmosfera delle tipiche viuzze di quest’area, contenuta in quel perimetro segnato dalle antiche porte (alcune ancora visibili: Porta San Luca, Porta San Gerardo e Porta San Giovanni), un tempo unico accesso fra le cinta murarie. Frammenti di storia che rendono unici gli angoli del centro, donando un senso di calore e di autenticità. Puntellano il centro storico diversi luoghi sacri, emblema di quel passato da cui è emersa la città che oggi conosciamo: la Chiesa di Santa Lucia, quella di San Michele, il Duomo di San Gerardo e la Chiesa di San Francesco sono esempi di un’architettura importante, simbolica ed eloquente, accompagnata dalla presenza di interessanti opere artistiche: La prima, la Chiesa di Santa Lucia, di origine medioevale, sorge circondata da basse casupole del borgo antico e conserva una splendida statua ottocentesca dell’artista locale Busciolano e vari elementi decorativi degni di essere ammirati dal vivo, come lo stemma araldico del 1586. È un capolavoro di arte romanica, invece, la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, risalente al 1178 e custode di opere d’arte quali “l’Annunciazione” (1612) del Pietrafesa e “Madonna del Rosario e quindici Misteri” (1569) di Antonio Stabile. Imponente, con un campanile svettante e una facciata dominata da una pregiata porta in bronzo scolpita dal calabrese Niglia nel 1968 e su cui sono raffigurati gli eventi più significativi della storia potentina, la Cattedrale di San Gerardo racchiude tra le sue mura un’atmosfera fortemente suggestiva, data dalla presenza di elementi quali una numerosa serie di affreschi barocchi e oli su tavola, il sarcofago contenente le spoglie del Santo o la suggestiva cripta databile tra il IV e il VI sec a.C. con la funzione di “Martyrion”, luogo atto a custodire i cadaveri dei martiri. Alle spalle del Duomo sorge il Museo Diocesano, all’interno del quale sarà possibile ammirare oggetti preziosi esempi pregevoli di arte e fede nonché una ricca collezione di arredi della Cattedrale. La Chiesa di San Francesco è una delle più antiche della città, risale all’XI sec e con la sua semplicità e la sua sobrietà architettonica rispecchia in toto il tipo di religiosità a cui è ispirata. Notevoli le opere custodite al proprio interno, come “Il Martirio di San Sebastiano” di Giovanni Todisco. Proseguendo lungo il corso, si arriva a Piazza Matteotti sulla quale si affaccia la sede del municipio e un piccolo edificio sacro, il Tempietto di San Gerardo. Pietra miliare del passeggio potentino, che originariamente era una neviera, protegge tra le sue colonne sovrastate da una singolare cupola, un busto in stile neorinascimentale ritraente il Santo. In uno dei vicoli adiacenti a via Pretoria, sorge nascosto e rivestito di mattoni rossi d’Avigliano un altro luogo sacro degno di nota, la Cappella del Beato Bonaventura, casa natale di frate Bonaventura, santificato da Papa Pio VI nel 1775. Per gli amanti dell’arte figurativa sarà d’obbligo una visita alla Galleria Civica, cui sono annessi i locali della Cappella dei Celestini, entrambe ospitate all’interno di uno dei palazzi nobiliari più importanti della città: Palazzo Loffredo, già sede del Museo archeologico nazionale Dinu Adamesteanu. Qui vengono allestite ogni anno singolari mostre di autori italiani ed europei. Di fronte, di recente aperto al pubblico, il “Palazzo della cultura”, luogo deputato ad ospitare eventi e manifestazioni e sede dell’infopoint turistico comunale. Tra una visita e l’altra sarà gradita una sosta nel luogo del ritrovo potentino, Piazza Mario Pagano, resa ancor più piacevole dalla degustazione di un ricco aperitivo presso uno dei locali che affacciano sulla piazza. Su questo ampio spazio, si affaccia con grande protagonismo il teatro storico F. Stabile, gioiello del centro potentino e teatro più antico e prestigioso della Basilicata. Percorrendo la strada centrale fino alla fine, si raggiunge un altro significativo elemento storico della città: la Torre Guevara, ciò che resta del maestoso omonimo castello. E dopo questo viaggio nella storia e nelle architetture del capoluogo, si può gustare qualcosa di genuino e locale in simpatici ristorantini e storiche trattorie di cui è ricco il centro storico. Un tripudio di sapori e colori che illustra la tradizione enogastronomica lucana: salumi e formaggi accompagnati da verdure grigliate fanno da apripista a una variegata offerta di piatti tipici. Dagli invitanti peperoni cruschi, che arricchiscono i primi piatti di pasta fatta in casa accompagnata da mollica soffritta, ai saporiti sughi di carne che insaporiscono i ravioli farciti con ricotta fresca, alla carne alla brace protagonista dei secondi piatti, seguita da dolci di vario genere e amari di produzione locale. Io ho optato per il ristorante “Assurd” (consigliatomi dalla cara Fernanda!) ristorante nel centro storico di Potenza, gestito dalla cooperativa sociale “Ricco dentro” che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down. A pranzo il locale offre menu con primi di pasta fresca artigianale ma anche zuppe, secondi e contorni rispettando la stagionalità dei prodotti. A cena, prodotto peculiare è la “peppuccia”, un panino artigianale a lunga lievitazione, realizzato seguendo le indicazioni di “nonna Peppa”, una signora di Accettura che ha prodotto e donato i segreti dell’antica ricetta. Il locale si caratterizza per l’uso esclusivo di farine locali quali la “senator cappelli” e la “carosella”, sia per l’impasto del panino che della pasta e della pizza. Ottimo davvero oltre ad avvalersi di un personale gentilissimo, che a fine cena, ci ha offerto la “chicca” della zona, l’amaro Girasole, prodotto da un’antica ricetta di un farmacista di Albano Lucano, composto da alcool, cereali, zucchero, infusi di erbe, foglie, radici e aromi naturali … Sublime!!! Per oggi il mio diario di viaggio termina quì, ma vi dò appuntamento alla prossima ‘puntata’ che seguirà a breve! Foto: Marlene-Loredana Filoni