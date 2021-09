Basilicata, una terra tutta da scoprire. – Terza parte

Il mio splendido tour lucano è proseguito in dei ridenti borghi, della provincia di Potenza, alla volta dei Castelli Federiciani. La mia quinta giornata di ‘movimenti’ è iniziata da Melfi, borgo circondato da mura normanne, tra storia e natura, una autentica perla che mi ha regalato grandissime emozioni.

Piccolo gioiello incastonato nel verde della Basilicata, Melfi è un luogo magico tutto da scoprire. Il suo centro abitato, risalente al periodo medievale, è ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo. E tutt’attorno si stendono chilometri di natura incontaminata, dove potersi rigenerare in lunghe passeggiate. Situato nell’estremo nord della Basilicata, quasi al confine con la Campania e la Puglia, il paese sorge su un territorio prevalentemente collinare delimitato dal fiume Ofanto. Alle sue spalle è dominato dal Monte Vulture, un vulcano inattivo che oggi spicca per la sua natura selvaggia e rigogliosa. Melfi si trova in provincia di Potenza, ed è uno dei comuni più grandi della regione. Secondo alcune tra le teorie più accreditate, il borgo sarebbe nato attorno alla prima metà dell’XI secolo, sebbene vi siano state trovate tracce che fanno risalire i suoi primi abitanti al periodo del Neolitico. Ma è solo con l’avvento dei Normanni e in seguito di Federico II che il paese raggiunse il massimo splendore. Melfi fu infatti luogo di grande rilevanza, nel passato: vi si tennero ben 5 concili papali, poi l’imperatore Federico II vi stabilì la sua residenza estiva e proprio qui promulgò la Costituzione di Melfi, codice di leggi che resse il Regno di Sicilia e che ancora oggi viene considerato un vero capolavoro di modernità dagli studiosi di giurisprudenza. A Melfi si è scritta la storia, ed è un (piccolo) pezzo d’Italia che racchiude alcune tra le più belle testimonianze del nostro passato medievale. Andiamo insieme alla scoperta delle sue meraviglie.

Una delle particolarità di questo borgo è la sua cinta muraria di origine normanna, l’unica esistente nell’Italia meridionale. L’intero centro storico è circondato da antichissime mura che si estendono per oltre 4 chilometri, e l’unico accesso oggi presente è la porta Venosina ad arco ogivale di origine sveva – le altre 5 porte sono state distrutte o versano oggi in pessimo stato. La fortificazione muraria è inframmezzata da torrioni di avvistamento che rendono il paesaggio del paese davvero caratteristico. E alle sue spalle, ecco sorgere l’imponente Castello di Melfi, uno dei più belli del sud Italia.

Nel centro storico del borgo ci sono davvero tantissime meraviglie da ammirare. Una di queste è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, oggi di aspetto barocco. Unica testimonianza del suo passato normanno è il campanile, che presenta uno stile prettamente romanico. Una nuova costruzione fu eretta nell’anno 1153 per volere di Ruggero II di cui rimane soltanto il campanile impreziosito da finestre bifore, che mostra in pietra lavica due leoni, simbolo della potenza normanna e l’impianto di base della costruzione. La chiesa fu distrutta dal terremoto del 1694 e ricostruita in stile barocco nel XVIII secolo con i fondi personali del vescovo Spinelli. La navata centrale presenta un soffitto a cassettoni con intarsi e sbalzi in legno decorato, opera di maestri napoletani. In fondo alla navata sinistra, nella lunetta, è alloggiato l’affresco bizantino della “Madonna con Bambino e Arcangeli”, che rimanda all’iconografia della chiesa rupestre “Madonna della Croce” di Matera.

Molto suggestive sono le piccole chiese rupestri scavate nel tufo, come ad esempio quella di Santa Margherita, che risale al 1200 e ospita al suo interno alcune pregiatissime opere d’arte. Il paese accoglie infine alcuni splendidi esempi di architettura rinascimentale e barocca, come Palazzo Araneo e Palazzo del Vescovado. (continua sotto)

Il castello di forma poligonale, con otto torri e fossato difensivo, è il risultato di interventi che si sono susseguiti nell’arco dei secoli. Il nucleo più antico è costituito dal corpo di fabbrica centrale composto da quattro torri angolari che racchiudono un perimetro quadrato, voluto dai cavalieri normanni all’inizio del XII secolo. In esso si tennero ben cinque Concili papali e nell’anno 1089 fu bandita la prima crociata in Terra Santa. Nel secolo successivo il castello fu ampliato, per volere di Federico II, e divenne forziere del regno, prigione ed un importante centro di studi, in cui Pier delle Vigne e Riccardo da Capua redassero nel 1231 le “Costitutiones Augustales”, il più antico testo di leggi scritte del medioevo, un’opera di primaria importanza per la storia del diritto. Altri ampliamenti si ebbero con gli angioini, i caracciolo di Napoli e con i doria che tennero il castello dal 1531 al 1952, anno in cui fu donato allo Stato Italiano affinché fosse istituito il Museo Archeologico Nazionale del Melfese intitolato a Massimo Pallottino, un noto archeologo italiano. Al primo piano del castello sono esposte ceramiche daunie a decorazione geometriche, armature in bronzo di capi guerrieri sepolti con il carro da parata e ornamenti preziosi in ambra ed oro.

Nella torre dell’orologio si conserva il Sarcofago in marmo ritrovato a Rapolla databile al II secolo d.C. Sul coperchio è rappresentata una nobildonna defunta, mentre sulle lastre del sarcofago dei ed eroi romani, sono racchiusi in nicchie con colonne tortili e capitelli, a testimoniare l’appartenenza della defunta ad un’importante famiglia aristocratica.

Venosa

Nello spostarmi da un borgo e l’altro, usando il navigatore, ad indicarmi la via giusta da prendere, ho notato, che, talvolta, non ‘riconosceva’ alcuni itinerari Quindi, mi è capitato anche di imbattermi, nel bel mezzo di un gregge di pecore al pascolo! Beh, per una di città come me, è stata un’esperienza da filmare e fotografare… non ho proprio resistito! E, come ho risposto al pastore che guardava incuriosito il mio ‘godere’ della situazione: “e quando mi ricapita una cosa simile!?!”, a Roma di sicuro mai! Amo le pecore, mi infondono calma e grande serenità. Ma, nonostante strada ‘campagnola’, sono giunta nella fantastica Venosa, che è uno dei borghi che ho preferito!!! Davvero bellissima!

Patria del poeta latino Quinto Orazio Flacco (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.) e del madrigalista rinascimentale Carlo Gesualdo Di Venosa (Venosa, 8 marzo 1566 – Gesualdo, 8 settembre 1613), è uno dei Borghi più belli d’Italia.

Venosa è una splendida città, in cui il tempo scorre tra un passato e presente. Lo si evince una volta arrivati in Piazza Orazio, dove svetta la statua dedicata ad Orazio, uno dei maggiori poeti dell’epoca romana, nei pressi di quella che potrebbe essere stata la sua abitazione. Per conoscere ogni angolo di questo scrigno di arte, cultura e spiritualità bisogna portarsi fino all’area nord della Basilicata, nel cuore del Vulture Melfese.

Quì, su un altopiano compreso tra due valli e circondata da una rigogliosa vegetazione e numerose alture, Venosa si rivela in tutta la sua bellezza.

Un susseguirsi di gioielli artistici e architetture di pregio si possono ammirare sin da quando si fa ingresso nel paese, tra la chiesa della Trinità e l’annessa Incompiuta, luoghi sacri fortemente legati all’origine della dinastia normanna, il vicino Parco archeologico, finché si giunge nel cuore del suo centro storico dove domina il maestoso castello Pirro del Balzo, per poi scoprire, poco fuori dalla città le catacombe ebraiche in prossimità di quelle cristiane, dimostrazione della presenza di una consistente comunità ebraiche tra il IV e il IX secolo.

Le testimonianze relative alla presenza umana nel territorio di Venosa sin dalla Preistoria sono custodite nel Sito preistorico paleolitico di Notarchirico, tra i più antichi di Europa e non lontano dal centro della città.

Venosa fu strappata dai Romani ai Sanniti (291 a.C.), e da questo momento la storia di Venosa è permeata dalla quella della città di Roma che arriva a conferirle il titolo di “Municipium”, città romana, appunto. Dall’ 89 a.C. al 43 a.C. questa appartenenza si fa sempre più profonda.

In questa fase nasce (65 a.C) Quinto Orazio Flacco, il grande poeta latino che vive a Venosa la sua fanciullezza iniziandovi anche gli studi di grammatica che proseguirà poi a Roma. A confermare il periodo di floridezza che caratterizza Venosa è il popolamento, a partire dal 70 d.C., di una colonia ebraica, testimonianza straordinaria della convivenza tra etnie mai riscontrato prima come si può appurare sulla collina della Maddalena, appena fuori dalle mura fortificate.

Qui sono visitabili ancora nelle sue cavità sia le sepolture ebree sia quelle degli abitanti cristiani.

Nell’alto Medioevo i Longobardi, prima, i Saraceni, poi, arrivano a Venosa, seguono i Bizantini. Tra la dominazione normanna e la presenza benedettina si sviluppa il complesso della Santissima Trinità, il monumento storico più importante della città oraziana.

Con gli Angioini Venosa passa agli Orsini e determinate sarà la presenza del duca Pirro del Balzo, al quale si deve l’edificazione del castello, costruito dal 1460 al 1470 insieme alla cattedrale di Sant’Andrea, la quale sarà terminata nel 1502 e consacrata nel 1531.

Ai Del Balzo seguiranno i Gesualdo, feudatari e Principi di Venosa, e in questa fase si affermano figure culturali importanti come il poeta Luigi Tansillo (1510 – 1580), il giurista Giovanni Battista De Luca (1614 – 1683), e la controversa figura di Carlo Gesualdo principe di Venosa. Tra XVIII e XIX secolo Venosa passa dai Ludovisi ai Caracciolo, nel 1820 avrà una buona rappresentanza della carboneria, mentre con l’unità d’Italia, nel 1861, è conquistata dai briganti del rionerese Carmine Crocco.

Ogni monumento, ogni strada, ogni vicolo della città di Venosa è espressione della cultura che nei secoli ha permeato la città oraziana dando vita a gioielli artistici e architettonici di inestimabile valore.

Sin dall’ingresso della città si può ammirare la splendida Abbazia della Trinità, con annessa chiesa dell’Incompiuta, luoghi sacri fortemente legati all’origine della dinastia normanna. Straordinario è anche il vicino Parco archeologico e, nel cuore del borgo antico, il castello Pirro del Balzo, sede del Museo Archeologico Nazionale.

Da non perdere, poi, sono la cattedrale di Sant’Andrea Apostolo, il sito preistorico paleolitico di Notarchirico, tra i più antichi d’Europa, la cosiddetta Casa di Orazio, diversi palazzi storici e fontane, come quella Angioina, o dei Pilieri, proprio di fronte al castello, eretta nel 1298, in onore di Carlo I D’Angiò. Venosa custodisce, inoltre, una testimonianza di notevole interesse storico e archeologico del culto dei morti nell’antichità: le catacombe ebraiche in prossimità di quelle cristiane (IV-IX sec.) scavate nel tufo.

Percorrere le strade lastricate in pietra della città oraziana, dunque, regala una sensazione di scoperta e sorpresa continue.

Al suo cittadino di eccellenza Venosa dedica il “Certamen Horatianum”, una gara intellettuale sulle orme di Orazio, con la traduzione dal latino e relativo commento in italiano di un componimento scelto tra le opere del celebre autore latino Orazio.









Statua di Orazio

Catacombe ebraiche







IL CASTELLO PIRRO DEL BALZO

Costruito tra 1460 e 1470, è sorto su una preesistente cattedrale romanica. Imponente domina il centro storico della città e ospita il Museo Archeologico Nazionale.

Il nuovo fortilizio voluto dal duca Pirro del Balzo nasce come importante tassello di un nuovo progetto urbanizzazione e fortificazione intorno alla città oraziana. Se ne possono ammirare le quattro torri cilindriche, che segnano gli angoli della pianta quadrangolare, un profondo fossato e un ampio cortile circondato da un loggiato rinascimentale.

Di qui si passa nella Biblioteca comunale e nei due saloni di rappresentanza, con volte dipinte da soggetti allegorici nel XVIII secolo, mentre dall’androne si accede al camminamento. L’interno della galleria seminterrata in parte ospita il Museo archeologico nazionale che raccoglie la documentazione di età romana, tardo antica e alto medioevale della città e del suo territorio.

LA CASA DI ORAZIO

In un vicolo di Piazza Orazio si può visitare quella che dovrebbe essere stata la casa natale di uno dei poeti più amati dell’epoca romana. In realtà in questo piccolo edificio romano sono stati individuati ambienti termali, tra i quali si distingue con certezza un “calidarium”, una parte delle antiche terme romane destinata ai bagni in acqua calda. La facciata della struttura presenta mattoni a legatura reticolata, mentre a sinistra dell’ingresso è murato un bassorilievo. Ad ogni modo è possibile visitare l’edificio su prenotazione.

I sapori

In Basilicata, e soprattutto nel Vulture Melfese, il momento del banchetto consente di “sposare” il gusto di piatti unici con buon vino, corposo, intenso, armonico: l’Aglianico del Vulture DOC.

Le civiltà greca e latina, in cui si annovera proprio Orazio, individuavano nel momento del banchetto un’occasione di incontro “spirituale” e il luogo ideale della declamazione poetica.

In terra lucana, quindi anche a Venosa, dove la buona tavola non risparmia il più buongustaio dei visitatori, tutto questo ben si coniuga con la rinomata cucina in cui predominano i sapori decisi della tradizione. Dagli strascinati, pasta fatta in casa condita con sugo o declinata in altre squisite e imperdibili declinazioni, alle carni pregiate, fino agli ottimi formaggi, alle verdure locali e ai salumi prelibati, l’Aglianico è in grado di esaltare ogni sapore. Dal colore rosso rubino intenso, con riflessi granati, profumo delicato di frutti neri maturi, sapore inconfondibile il vino lucano è ormai noto sulle tavole dell’Europa e del mondo. Proprio quì, nel Vulture, l’Aglianico è il frutto delle immense e pittoresche distese di vigneti, poi lavorato e fatto riposare in fresche e caratteristiche cantine in cui è possibile lasciarsi guidare in itinerari interessanti alla scoperta delle tradizioni e di rinomate conoscenze, sorseggiando le diverse declinazioni del pregiato nettare.

D’altronde lo diceva anche Orazio: “Cosa non produce l’ebbrezza? Schiude i segreti, rende certe le speranze, nella mischia sospinge gli imbelli, toglie agli amici il peso delle angosce, ispira le arti” (Orazio, Epistolae, I, 5, 16).

Venosa è teatro di eventi dalla varia ispirazione, culturale, religiosa ed enogastronomica, in ogni momento dell’anno, come in occasione di “Aglianica”, che da quasi un ventennio nell’area del Vulture-Melfese celebra l’Aglianico Doc.

IL SITO PREISTORICO PALEOLITICO DI NOTARCHIRICO

Tra i più antichi d’Europa si trova alla periferia di Venosa ed è caratterizzato da undici livelli di scavo da cui sono riemersi reperti risalenti all’era paleolitica (tra 600.000 e 300.000 anni fa).

Scoperto nel 1979, il sito preistorico paleolitico di Notarchirico è uno straordinario scrigno di preziosi tesori che vanno da resti di animali preistorici di grossa taglia, come elefanti, bisonti e rinoceronti, ma anche tracce umane, come un femore di femmina adulta della specie Homo Erectus, uno dei più antichi resti umani ritrovati nel Meridione. Dagli scavi sono inoltre venuti alla luce strumenti litici.

L’ANFITEATRO ROMANO

Un altro esempio della spettacolare bellezza e ricchezza storica e cultura di Venosa, risale al periodo compreso tra il I e il II secolo d.C.

A forma ellittica, è disposto su tre piani, in parte costruiti fuori terra e in parte realizzati tagliando a terrazze il terreno in cui sorge. Da una serie di esami sulle misure della struttura hanno lasciato intendere che l’anfiteatro romano della città oraziana riuscisse ad accogliere, all’epoca, circa diecimila spettatori.

Nel livello più basso si trovava l’arena, con la terrazza del “podio” per i personaggi importanti. Molti degli ornamenti e delle opere rinvenute sono stati collocati presso altri monumenti di Venosa. Il primo scavo relativo all’anfiteatro fu commissionato dai Borboni nel XIX secolo, dal quale riemersero una serie di bronzi, monete e terrecotte.

Il patrimonio religioso

Numerose chiese arricchiscono il patrimonio artistico di Venosa dislocare tra in diversi punti della città. Oltre a veri propri monumenti sacri di inestimabile valore come la chiesa della Santissima Trinità, con annessa Incompiuta, proprio all’ingresso di Venosa, e la cattedrale dedicata a Sant’Andrea Apostolo, la città oraziana vanta diversi luoghi di culto come la chiesa di San Biagio, in un vicolo del borgo, di particolare interesse per la facciata in stile rinascimentale e i medaglioni laterali raffiguranti gli stemmi di Pirro del Balzo e dei principi Ludovisi.

LA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

È uno dei più significativi complessi abbaziali costruiti in epoca normanna nell’Italia meridionale, un capolavoro dell’architettura benedettina che, nella successione a rientranze delle facciate, scandisce le diverse epoche storiche.

Il complesso della Santissima Trinità è composto dalla chiesa vecchia, sorta in età paleocristiana su un tempio pagano dedicato a Imene protettrice delle nozze, e ampliata con la chiesa nuova, rimasta poi “Incompiuta”. Quest’ultima, situata dietro l’abside e sullo stesso asse della chiesa vecchia, fu iniziata dai benedettini, utilizzando anche materiali di spoglio, in forme che richiamano lo stile monastico francese, ma fu lasciata incompiuta.

L’ingresso, in stile romanico, sul lato sinistro è caratterizzato da due sculture di leoni in pietra e quattro sporgenze, che corrispondono ad altrettante facciate sovrapposte l’una all’altra. Una volta all’interno si è colpiti dalla bellezza delle diverse sculture di varie civiltà e dalla cosiddetta Colonna dell’Amicizia, opera romana sormontata da un capitello bizantino.

La navata centrale è suddivisa in altre quattro sormontate da grandi archi, molto bella poi è l’abside posta sul fondo e a forma semicircolare. Nella navata destra la chiesa della Trinità custodisce la tomba degli Altavilla, dove è sepolto anche Roberto il Guiscardo, mentre nella navata sinistra si trova la Tomba della moglie ripudiata, Aberada di Buonalbergo.

L’INCOMPIUTA

Iniziata dai benedettini con l’impiego di materiali di spoglio, in forme che richiamano lo stile monastico francese, è stata lasciata, però, “incompiuta”, da cui il nome.

Il progetto relativo a questo splendido esempio di architettura sacra, che avrebbe dovuto essere la “chiesa nuova”, risale al XII secolo, quando la “chiesa antica” della Santissima Trinità venne considerata non più in grado di ospitare il numero dei fedeli e si pensò, dunque, di ampliarla. L’ingresso è superato da un arco semicircolare ed evidenzia una lunetta decorata da una iscrizione a sua volta sormontata dal simbolo dell’Ordine dei Cavalieri di Malta: l’agnello con la croce.

L’Incompiuta è in continuità con i muri perimetrali, della chiesa vecchia, di cui mantiene l’asse e le dimensioni trasversali. Essa presenta inoltre un corpo longitudinale con cinque colonne con grandi capitelli corinzi e un pilastro polistilo all’incrocio con un ampio transetto sporgente e absidato, sul lato destro. Occorre far notare che a sinistra, invece, non sono mai state realizzate neanche le fondazioni del colonnato settentrionale.

Si può ammirare poi un coro molto profondo, circondato da un deambulatorio con cappelle radiali. Proprio in corrispondenza dell’attacco del transetto si può notare che sono inserite due torrette scalari. Non è stata mai realizzata la copertura.

Foto: Marlene Loredana Filoni