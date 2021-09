Caro amico ti scrivo…

Quale miglior titolo per celebrare la persona che agli inizi degli anni ’80 è stato per me un vero amico. Parlo dell’ex allenatore del Licata degli anni d’oro, Zdenek Zeman, mio compagno di studi la sera alla trattoria il Gallo d’Oro di Licata, gestita da un personaggio unico, Peppi u Palmisi.

Tra un amaro averna e un bicchiere di vino, studiavamo metodologie e tattiche. Io, novello allenatore del Terranova Gela, militante nel campionato interregionale, Zeman, l’allenatore del miracolo Licata.

Erano i tempi di Sacchi e la sua “zona”, ma stava per nascere il nuovo profeta ancora più integralista e solitario Zeman. Ci eravamo conosciuti al mercatino dei calciatori che si svolgeva ad Agrigento all’Hotel Akrabello l’anno prima, quando io ero ancora nel Licata calcio. Tra una sigaretta e l’altra, mi diede il suo bigliettino col telefono, e mi disse che stava per partecipare al Corso di Coverciano per allenatore professionista.

Siamo all’inizio dell’estate dell’82. Nel 1983, il licata del Presidente, l’Avv. Alabiso, cercava un allenatore, io mi ero sposato da poco ed ero stato ingaggiato dal Terranova. Feci il nome di Zeman. Credo di essere stato l’uomo della fortuna di Zdenek. Fu proprio da Licata che partì la sua scalata al calcio che conta. Veniva dal quartiere numero 4 della vecchia Praga, figlio di un primario, era diplomato in scienze motorie. Zeman ha inventato alcuni movimenti di ripartenza a triangolo che hanno fatto epoca e hanno causato autentiche assemblee tra i tecnici avversari per venirne a capo. Le sue squadre sono sempre state molto preparate fisicamente, i suoi metodi molto duri.

L’unica persona ad avere gli appunti sulla preparazione fisica, è il sottoscritto. Conservo ancora i suoi elaborati, di 38 anni addietro, quando la sera studiavamo.

I movimenti sul campo sono ripetuti per ore e per giorni, instancabilmente, finchè non diventano automatici. Il suo gioco è veloce, pieno di sovrapposizioni che vanno avanti attraverso triangoli. Immaginiamo quattro giocatori. Un terzino, un regista difensivo, un’ala e un attaccante o un centrocampista. Fateci caso, lui, a differenza di tanti altri, parla ancora di ala, non di quinto, se gli chiedete che significa, vi risponderà che il quinto è lo stipendio che i suoi giocatori si devono meritare. Facciamo partire l’azione dal terzino sulla fascia destra: dà la palla all’ala che gli sta dieci metri davanti. L’ala non parte per la sua azione, ma rende indietro il pallone per il regista che subito lancia l’attaccante venti-trenta metri in profondità, nella metà campo avversaria. Tutto il suo gioco è un andare, fermarsi, tornare indietro e ripartire di scatto, sempre con il pallone coperto. Solo l’ultimo dei quattro passaggi avviene allo scoperto. Non c’è contatto con l’avversario. L’unico rischio è il passaggio finale, che viene fatto dopo averlo provato fino all’esasperazione. Il punto è proprio questo: l’asfissia. Il calcio di Zeman è largo e bellissimo, veloce e verticale. Prepararlo è claustrofobico. Zeman stressa i giocatori dal punto di vista atletico e da quello tattico. Non ha mezze misure. Vuole sempre la squadra occupata in un gioco offensivo. Per lui, alla lettera, difendersi, significa attaccare, cioè tenere il pallone nella metà campo degli altri. Ha perso stagioni e finali internazionali per questa mania, e una sera prima di un incontro che doveva affrontare la capolista, la Nissa di Caltanisetta, coinvolse anche me.

Per lui difendersi è quasi una vergogna. Ma quando le sue squadre partono in avanti, si allargano sul campo in velocità, chiudono i loro triangoli di prima, sono un vero spettacolo. Non c’è un giocatore che stia fermo. Le mezze ali portano il pallone, il centravanti torna verso di loro per aprire spazio nel mezzo. I due terzini partono per occupare lo spazio delle due ali che a loro volta incroceranno verso il centro. E’ un movimento furibondo e accellerato che ha messo in grave imbarazzo un paio di generazioni di tecnici e ha portato all’uso ufficiale e prolungato, cioè quasi all’invenzione, dei tre attaccanti. Con il tempo, aiutandosi fra loro, studiando molto, anche i tecnici più lenti hanno imparato a colpire la flottiglia rapida di Zeman. Il suo effetto è stato addomesticato e la sua architettura svelata. Ma per una decina di anni il calcio di Zeman è stato il più bello e il meno costoso d’Italia. Lo ha giocato a Licata, a Foggia, come alla Lazio, alla Roma, alla Salernitana. Dovunque ha avuto cannonieri che hanno ballato una sola estate, quella con lui. Era ed è un Maestro nel trasformarli da attaccanti complessi a veri e propri cannonieri. Marco Delvecchio ha giocato nell’Inter, nella Roma e in Nazionale. Senza Zeman ha avuto un massimo di 11 reti in campionato. Con Zeman è arrivato a 18. Per Casiraghi stessa cosa. Addirittura Vignaroli, nella Salernitana in B, è passato da ala tornante da tre gol a stagione, a punta da 22 reti. Per non parlare dei tre titoli di capocannoniere di Signori che però era un grande giocatore anche da solo. Ma fu lui a riportarlo in attacco. Signori era il giocatore ideale per Zeman, perchè partiva dalla sinistra e andava a tirare in porta dal centro. Zeman era più un maestro che un tecnico. Di questo ne discutavamo le sere a tavola e lui riscontrava in me più un tattico che un allenatore di base. Nei nostri studi ci completavamo a vicenda. Ha allenato squadre di grandi ambizioni come Lazio e Roma, ma non avrebbe mai potuto vincere. Più di Sacchi cercava una perfezione inesistente, un calcio che si esaurisse nella costruzione del gioco di attacco. Perdeva così, sempre partite che avrebbe potuto vincere o pareggiare con un pò di accortezza in più. Ma per lui la prudenza era una contaminazione, una sorta di Covid-19. Il suo modo di essere prudente era attaccare ancora di più. Se la palla è lontana, non corro rischi. Ma la palla non può sempre essere lontana. A volte torna velocemente indietro. Il calcio ha due fasi, questa è la legge fissa, inevitabile: una in cui hai il pallone, una in cui il pallone lo hanno gli altri. Se gli altri hanno insegnato, Zeman ha inventato, ma la necessità immediata del risultato ha incensato i vati Conte, Sarri, Allegri e relegato il MAESTRO a ripartire dalla serie C, dalla ‘sua’ Foggia, dove c’e’ sempre il pellegrinaggio di novelli tecnici per carpirne i segreti, come fosse Padre Pio.

Auguri immenso amico mio, a proposito, grazie per i saluti che mi hai mandato con l’amico comune Pippo Cellura. Sicuramente un giorno, spero presto, ci incontreremo per stringerci la mano come 38 anni addietro.

Non posso chiamarti Maestro, siamo cresciuti insieme …..Ciao vecchia volpe … e riguardati con le sigarette….

Il Tuo amico-nemico Mario Vitale.