Cristina Todaro: “La qualità è la base del successo”.

Stamane si parla di cucina, ottima cucina: sana, genuina, talvolta rivisitata e, soprattutto, a chilometro zero. Chi mi conosce, ormai sa bene quanto io ami il buon cibo e la convivialità attorno ad un desco… quindi migliore intervista di quella ad una chef di qualità non potevo augurarmela!

Cristina Todaro, è la chef che ho intervistato per voi. Membro Regione Lazio APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani da cui ha ricevuto due onorificenze, Stelle Ristorazione 2018 e Toques Blanque D’Honneur Bronzo alla Carriera 2019, si appassiona alla cucina sin da bambina. Il papà, siciliano, coltivatore di un orto di famiglia situato nelle campagne dei Castelli romani, nonchè buongustaio, già lasciava presagire ‘sapori di qualità’ nell’aria… Così Cristina inizia a studiare sui libri di cucina e innumerevoli corsi professionali, dalla Gestione Aziendale alla panificazione, dal Food Designe alla Pasticceria… La sua peculiarità oltre al gran gusto dei sapori? Il fatto che acquisti nei mercati contadini, dove la genuinità la fa da padrona! I piatti, a chilometro zero, anche rivisitati e contaminati dal Gourmet, stuzzicano così, mente e palato…

Nel caso specifico, quindi, il celebre aforisma “Dimmi come mangi e ti dirò chi sei” di Anthelme Brillat-Savarin, calza a pennello!

Mi piace ricordare che Cristina Todaro, nel tempo, è diventata anche chef a domicilio ed ha avviato, ultimamente, una collaborazione con il “Tasting Teatre Team”… Cibo e teatro come non li avete mai visti!

Osservare una grande chef al lavoro è un’esperienza illuminante: sono in una dimensione completamente diversa dalla nostra, assorbiti in un processo che i comuni mortali non capiranno mai. Un processo da cui non possono, e non sono in grado di distrarsi… e osservare Cristina Todare risulta davvero una bella esperienza (oltre che di gusto!)…

Cristina, benvenuta su LF MAGAZINE… Innanzitutto raccontaci qualcosa di te e di come è iniziato questo ‘viaggio’ nei sapori…

“Nasco a Roma il 16 Gennaio 1966 da genitori del sud, appassionata alla cucina sin da piccola grazie al mio papà, buongustaio siciliano e coltivatore di un orto di famiglia nelle campagne sotto i Castelli Romani. Di qui la passione per i prodotti del mio territorio e la ricerca costante di Aziende vicine dove acquistare direttamente la materia prima.

La vita personale e professionale prende altre strade, ma io coltivo il mio sogno nel cassetto. Inizio a studiare, dapprima su libri di cucina per poi frequentare corsi professionali: Cucina, Gestione Aziendale, Food Cost, Food Designe, Panificazione, Pasticceria e Grandi lievitati (con grandi maestri internazionali); perfezionamenti e Masterclass su tecniche moderne di cottura e gestione attività ristorativa.”

Tu appunto, cucini molto i piatti del territorio, prediligendo i mercati contadini dei Castelli Romani.

“Come dicevo, amo acquistare nei mercati contadini come quello dei Castelli Romani dove sono certa di trovare prodotti che renderanno i miei piatti molto apprezzati dai commensali ai quali li propongo; ritengo che la qualità sia la base del successo.”

Quali pietanze prediligi preparare e quali accostamenti gradisci particolarmente?

“Amo molto preparare gli appettizers, mi diverte giocare con forme, consistenze e colori per stuzzicare prima con gli occhi e poi con il palato i miei ospiti; adoro abbinamenti di cibi salati con frutta fresca e questa è la stagione che più si presta.

Altresì adoro i primi piatti anche preparati con pasta fresca, presentati in una forma classica o come mio solito in una versione contaminata dal Gourmet.”

L’elemento che ti contraddistingue maggiormente?

“Ciò che mi contraddistingue credo sia proprio legato alla precedente domanda: parto dalla tradizione e dalla storia di un piatto per poi darne la mia interpretazione senza stravolgerlo troppo … Ad esempio il Timballo di Bonifacio VIII rivisto da me… con ragù bianco di carni miste e carciofi su fonduta di Pecorino di Picinisco (tradizione Ciociara di Anagni).”



Arrivo nel tuo ristorante e ti lascio “carta bianca”… Cosa mi prepari?

“Se venissi al mio Ristorante ti proporrei una “Amatriciana inversa” un pacchero ripieno di sugo amatriciano panato e fritto servito su base pomodoro semplice con fonduta di pecorino oppure una “Cacio e Pepe agli agrumi con bacca di Tasmania” piatti che proponevo nel Menu’ Gourmet creato da me per il ristorante in cui curavo la medesima cucina come Executive Chef.

Se invece mi contattassi come Chef Exetutive per una Cena o evento a domicilio, ti chiederei intanto se ci sono persone intolleranti, allergiche.. o magari vegetariane, e cercherei un modo per poter accontentare i tuoi ospiti con una proposta di menù stuzzicante e adatto a tutti.. Ovviamente mi asterrei da preparazioni per persone effettivamente Celiache… Le cucine in cui operiamo, per quanto pulite, hanno spore di farine… Piuttosto acquisterei prodotti confezionati in monoporzioni adatti al caso.

A tal proposito gestisco la parte Cucina di un Progetto chiamato YOGA IN CIOCIARIA a cura della mia amica Cristina Simone. Mi occupo del loro benessere alimentare cucinando cibi sani con prodotti locali in modalita vegetariana molto sfiziosa.”

Se dovessi fare una cena a 4 mani con chi vorresti realizzarla?

“Per la cena a 4 mani non avrei dubbi: Iside De Cesare, una Chef Stellata meravigliosa; altrimenti il Fantastico Chef che ama il nostro territorio e cucina rispettandolo, Fabio Campoli, figure che stimo molto, prima di tutto da un punto di vista personale oltre che professionale.”

Cosa ti piacerebbe venisse detto di te tra 10 anni?

“Sicuramente tra 10 anni, se ancora sarò su questa terra, più che dire di me … ne verdranno ancora molte ahahahah quindi #Staytuned.”

Sei molto abile anche nella preparazione dei dolci… ultimamente ne hai realizzato uno a base di carciofo… ce lo racconti?

“I dolci negli anni sono diventati un elemento di cucina su cui ho approfondito le competenze con corsi professionali di alta formazione, forse perchè sono una golosona… sono arrivata a fare anche Grandi Lievitati, che sembra siano i dolci più difficli. Sì, ultimamente mi sono cimentata in un dolce a base di carciofo fresco. Ho cercato di studiare i gusti per poterlo abbinare ad un prodotto dolce acido come la fragola e ad una cialda croccante di pane dolce al cacao ed una crema agli agrumi…E’ strepitoso…”

Contaminazioni etniche sì o no nella tua cucina?

“Non amo particolarmente le contaminazioni etniche nella mia cucina, anche se adoro il cibo Giapponese.”

Gualtiero Marchesi diceva che “la cucina fosse di per sè scienza e che stesse al cuoco farla diventare Arte”. Cos’è per te l’Arte in cucina?

“Ritengo che l’Arte non si basi solo sulla presentazione estetica di un piatto, o nell’utilizzo dell’ utensile di ultima generazione, cosa che ultimamente ha preso il sopravvento, (possiamo cuocere una carne a bassa temperatura anche senza il Roner). Sono dell’idea che Arte sia saper stabilire il giusto equilibrio tra gli ingredienti in modo tale che il commensale possa dire alla fine della degustazione: “CHE BUONOOOOO”.”

Ti capita di fare la spesa al supermercato … e cosa ne pensi dei precotti?

“Sì certo, faccio anche spesa al supermercato, soprattutto se scopro che vendono prodotti di produttori locali. Ovviamente essendo una cuoca (e lo sono anche in famiglia) non amo i cibi precotti; onestamente non capisco come si possa comprare una pasta precotta surgelata, quando a tempi calcolati tra cottura pasta e salto in padella con aglio olio e pomodorini, oppure due fiori di zucca ed un’acciughina, si impiegano in tutto 15 minuti…!!!!!”

In cucina quanto conta la curiosità?

“La curiosità è tutto, se non fossi stata curiosa oggi saprei un terzo di ciò che so. La curiosità ci permette di conoscere, studiare, provare, scoprire altre culture o tradizioni; è il fondamento per poter crescere.”

Com’è stato per te questo anno così difficile?

“Che dire? Un anno che ha cambiato diverse cose, alcune in meglio… molte ansie sì, ma anche molta volgia di sperare e credere di poter ricominciare con una direzione di marcia diversa; mi ha dato modo di pensare, studiare ancora (perchè non si finisce mai di imparare), capire con cosa ripartire; ho approfittato dello stare in casa per coinvolgere persone… Ho creato una Rubrica “Gusto e Salute” insieme alla mia amica la Naturopata Patrizia Pellegrini alle cui dirette partecipavano in migliaia.”

Concludendo?

“Oggi riprendo da dove ho interrotto con maggior consapevolezza di ciò che ho e con tantissimi progetti, tra cui la collaborazione con il Tasting Teatre Team…Cibo e teatro come non li avete mai visti.”