Daniele Monterosi: “Una delle mie più grandi gioie è quella di essere riuscito a lavorare con Gigi Proietti”.

La voglia di agire, di “muoversi”, di… scuotersi, per rendere un periodo meno pesante di quanto già non sia, hanno dato il pretesto all’attore Daniele Monterosi per rimettersi in gioco, durante il faticoso periodo del lockdown.

Video in diretta ne abbiamo visti, interviste, mini concerti, ma Daniele, forte di un grande amore per lo sport misto ad una verve accattivante, ha reso davvero, le varie discipline, un must bello e buono oltre che leggero ed utile, quasi un servizio pubblico. Daniele ha voluto raccontare proprio lo sport, di cui siamo stati privati a causa della pandemia, che, al momento, non potremo apprezzare in Tv o dal vivo: le Olimpiadi!

Dopo il grande successo riscosso, prima online e poi, finalmente live, lo scorso mese, l’attore Daniele Monterosi ha deciso di rilanciare il suo riuscitissimo format “Daniele racconta”, scegliendo proprio le Olimpiadi che quest’anno si sarebbero dovute tenere a Tokyo dal 24 Luglio al 9 Agosto.

Negli stessi giorni in cui avremmo dovuto assistere ai tanto attesi Giochi del 2020, l’artista ha deciso di non rinunciare a uno degli appuntamenti più amati da tutto il mondo e tornare sui suoi canali social per pubblicare ogni giorno la storia di un atleta diverso. Ma non lo fa come una piccola telecronaca sul personaggio di cui va trattando quotidianamente, Daniele quasi si “sdoppia” in una narrazione originale, dinamica, simpatica, travolgente, trovando le peculiarità, anche strane, degli sportivi che hanno segnato varie epoche! Tre minuti godibilissimi ed esaustivi!

Dal lunghista statunitense Bob Beamon al maratoneta cubano Félix Carvajal, dall’arciere sudcoreano Im Dong-Hyun alla velocista e ostacolista marocchina Nawal el Moutawakel che in soli 54 secondi ha letteralmente cambiato il mondo. Queste, sono solo alcune delle storie raccontare dall’attore che ogni giorno intrattiene un pubblico sempre più variegato, grazie all’innovativo format ideato durante le difficili settimane del lockdown.

Nato con l’obiettivo di alleggerire e riempire le giornate casalinghe del pubblico costretto ad un difficilissimo isolamento, il format ha accompagnato il pubblico durante tutto il periodo di quarantena, facendogli conoscere alcuni dei più grandi personaggi della nostra storia.

Infatti, attraverso una narrazione brillante e fuori dagli schemi, con il solo filtro di una webcam, Monterosi ha raccontato le storie di Muhammad Alì, Albert Einstein, Coco Chanel, Nelson Mandela, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Valentino Rossi, Bob Marley e tantissimi altri.

L’obiettivo è sempre stato quello di trarre ispirazione da queste grandi vicende per affrontare al meglio un periodo complicato. Trovare un’opportunità, un nuovo modo di vedere le cose in un momento così tragico.

Un’idea vincente che l’ha portato anche sul palco dello storico dell’ Alexanderplatz lo scorso mese, dove, attraverso un originale e dinamico one man show, ha raccontato la storia del jazz.

Con questo stesso spirito, oggi l’attore ripropone lo stesso format, seppur con una rinnovata chiave narrativa, in versione “outdoor”.

Daniele Monterosi, che tutti ricorderanno per aver impersonato Silvano in “Gomorra 3- La serie”, ha al suo attivo innumerevoli fiction e lavori cinematografici al fianco di grandi attori e registi come Michele Placido, Gigi Proietti, Sergio Castellitto e Luca Verdone.

Con la disinvoltura e la simpatia che lo contraddistinguono, ha raccontato, ai microfoni di LF, questa sua nuova avventura e… molto altro!