Giulio Plotino: “Nutro un amore profondo per Beethoven e Debussy.”

Sabato scorso, nel Cortile di Alessandro VI, all’interno di Castel Sant’ Angelo a Roma, è andata in scena la bellezza delle arti in ogni loro forma ed esplicitazione! Uno scenario da sogno per un evento unico, che ci ha coinvolti e travolti nella magia della musica, della danza e delle lettere: Eros, curato da Daniele Cipriani, ha inaugurato la rassegna “sotto l’Angelo di Castello”, progetto culturale voluto dal Direttore dei Musei statali della città di Roma, Mariastella Margozzi, con la cura e realizzazione di Anna Selvi.

Lo spettacolo ha esplorato teatralmente il concetto, tramite le arti sorelle, per rimanere nel linguaggio della mitologia greca, delle Muse Tersicore (danza), Euterpre (musica) e Erato (poesia amorosa ed erotica).

Uno dei protagonisti, il magnetico e felino danzatore Sergio Bernal, ne è stato la rappresentazione assoluta. Dotato di un corpo dalle proporzioni perfette, egli ha fuso flamenco e balletto classico in un crescendo emozionante.

Ad alternarsi, leggerezza e soavità sulle note del violino di Giulio Plotino, musicista dalla carriera internazionale e l’arpa di Augusta Giraldi. Oltre ad accompagnare le danze di Bernal, i due musicisti hanno interpretato diverse pagine musicali in tema; tra virtuosismo e celestiale rarefazione, le note di Heinrich Ignaz Franz von Biber, Claude Debussy, Jules Massenet, Niccolò Paganini, Camille Saint-Säens, Pablo de Sarasate.

Luminosamente in scena anche l’attrice Eleonora Albrecht, alla cui voce sono stati affidati testi e poesie di Gaio Valerio Catullo, Alda Merini, Jacques Prévert, Saffo e gli indimenticabili versi della Sposa tratti dal Cantico dei Cantici attribuito a Salomone.

LF ha avuto il privilegio di poter essere felice spettatrice di questo spettacolo e ‘chiacchierare’ con alcuni di questi magistrali interpreti, tra cui il Maestro Giulio Plotino.

Spinto dal papà, a soli 6 anni, ha iniziato a studiare e perfezionare con rigore e disciplina l’arte del violino, con Joseph Levin, prediligendo autori del calibro di Beethoven e Debussy, in special modo la musica da camera. In adolescenza, conosce un breve momento di crisi, allontanandosi momentaneamente dall’impegno con lo strumento, salvo poi, avere una nuova folgorazione, dopo l’ascolto dei “Quartetti di Beethoven, Opera 127 e 135” nell’interpretazione dell’Amadeus Quartet, e riprendere con più ardore di prima.

Nato a Genova, Plotino ha ottenuto il diploma nel conservatorio della sua città, laureandosi successivamente presso la Hogeschool voor de Kunsten di Utrecht nella classe di Philipp Hirschhorn e Hermann Krebbers. Si è inoltre perfezionato con Salvatore Accardo, Boris Belkin, Thomas Zeethmair, Christoph Poppen, Rodney Friend (Primo Violino della New York e London Philharmonic) ed i membri dei Quartetti: Italiano, Amadeus ed Alban Berg.

Quarto Premio al Concorso internazionale “Premio Paganini” di Genova nel 2002, ha vinto il concorso “Premio Città di Vittorio Veneto” nel 1999.

Già Primo Violino di Spalla del Teatro La Fenice di Venezia e della West Australian Symphony Orchestra, è stato Primo Violino ospite presso: London Philharmonic Orchestra, Teatro alla Scala di Milano, Barcelona Symphony Orchestra, RAI Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, Malaysian Philharmonic Orchestra etc… sotto la direzione di Lorin Mazel, George Pretre, Kurt Masur, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, John Elliot Gardiner, Sir Colin Davis, Daniel Harding, Myun Wung Chung, Vladimir Jurowsky, Neville, Marriner, Dimitri Kitajenko…

Tra il 2017/18 ha debuttato come direttore d’orchestra nel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini presso il Teatro Lirico di Sassari, dirigendo nel cast artisti quali: C. Molinari, G. Giuseppini, F. Previati ed E. Iviglia e nella doppia veste di solista e direttore ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo il Teatro Massimo Bellini di Catania e la Lithuanian Natioanal Symphony Orchestra.

Nel 2018 è stato protagonista della produzione discografica Dynamic dedicata a Paganini e i suoi strumenti, il violino, la chitarra ed il violoncello appartenuti a Paganini, in collaborazione con Clemens Hagen, al violoncello e Matteo Mela alla chitarra.

L’incontro con Andrea Marcon e la Venice Baroque Orchestra, lo ha visto protagonista di un lungo tour americano su strumenti d’epoca, dove ha riscosso ampio successo di pubblico e critica. Ha registrato i concerti di Tartini al violino barocco con L’Accademia della Rosa, orchestra su strumenti d’epoca da lui fondata, nominato nella sezione solisti del Premio Echo Klassik e ha collaborato con Ottavio Dantone nell’esecuzione del V° Concerto Brandeburghese di J. S. Bach e in Trio con Christophe Coin al violoncello e Patrick Cohen al fortepiano.

Ha tenuto concerti presso il Lehamn Centre di New York, la Citè de la Musique ed il Musée d’Orsay di Parigi, lo Styriarte Festspiele di Graz, il Centro Cultural de Belém di Lisbona, il Melbourne Recital Centre, la Yon Siew Toh Hall di Singapore, Il Teatro Major di Bogotà, la Perth Concert Hall, il Teatro La Fenice di Venezia, l’Unione Musicale di Torino, l’Istituzione dei concerti La Sapienza di Roma, la GOG di Genova, la Società del Quartetto di Vicenza e gli Amici della Musica di Firenze, Padova, Perugia, Palermo etc….

La sua esecuzione del Concerto per violino di Benjamin Britten, sotto la direzione di Simone Young con la West Australian Symphony orchestra, è stata registrata da ABC Classic.

Da sempre impegnato nel repertorio contemporaneo, ha collaborato con compositori quali: L. Berio, F. Vacchi, S. Sciarrino, S. Bussotti, G. Benjamin e molti altri. Ha inciso la “Sequenza VIII” di Luciano Berio in un disco Dynamic, dedicato a Berio e Maderna, favorevolmente accolta dalla critica internazionale. Sotto la direzione di Yuri Bashmet e i Solisti di Mosca è stato destinatario della premier del concerto di Kuzma Bodrov.

Ha fatto parte di giurie di concorsi internazionali quali: “Premio Paganini” e “Rodolfo Lipizer”.

Già Visiting Violin Professor presso la University of Western Australia e lo Yon Siew Toh Conservatory of Music di Singapore è Direttore Artistico del Campus Musicale Lunigiana da lui fondato nel 2015. Dal Febbraio 2018 è docente di ruolo di Violino presso il Concervatorio A. Scarlatti Palermo.

Maestro, benvenuto tra le pagine di LF MAGAZINE! Ci racconti dello spettacolo “Eros”, svoltosi Sabato scorso nel meraviglioso scenario di Castel Sant’Angelo…

“Daniele Cipriani ha dato una grande impronta artistica a tutto lo spettacolo… Io posso solo dire che la mia grande emozione è scaturita dal poter vivere questa commistione di discipline che, accostandosi l’una all’altra, – la danza classica, con Sergio Bernal, primo ballerino del balletto nazionale di Spagna, la musica classica attraverso due strumenti particolari come l’arpa di Augusta Giraldi ed il mio violino, che hanno accompagnato le danze, ma anche individualmente, e le letture tratte dal Cantico dei Cantici, versi di Alda Merini, grazie all’attrice Eleonora Albrecht – ci hanno consentito di immergerci in un viaggio che ha preso forma pian piano, nel quale ogni elemento è divenuto insostituibile, parte di una creazione artistica più grande di noi… Questa, secondo me, è stata la cosa meravigliosa di questo incontro, nell’idea di Cipriani che lo ha voluto.”

Lei ha iniziato i suoi studi di violino con Joseph Levine e perfezionato con Accardo, Belkin e molti altri… Cosa le hanno trasmesso questi grandi maestri?

“Tutte queste persone hanno costruito uno spirito, un’impalcatura, una struttura molto solida, che è quella che poi serve ad un artista per creare un’evoluzione personale… E’ come educare un figlio a quelli che sono i valori primari come la tecnica, per farlo camminare e stare in piedi, assieme ai propri gusti personali, creando una ‘tavolozza’ sicura di colori, in modo che poi, il figlio, crescendo, possa decidere se vuole e può diventare un artista, con la propria creatività e la propria visione, sia esistenziale che artistica.”

La passione per il violino com’è nata in lei?

“Io sono stato spinto da mio padre, che era Primo flauto al Teatro dell’opera della Fenice di Genova, per 40 anni, ed anche direttore d’orchestra di musica contemporanea. Lui, quando ha conosciuto Joseph Levine, suo collega russo, ha deciso di provare a farmi studiare il violino, cosa avvenuta quando avevo 6 anni. Mi sono avvicinato alla disciplina di questo strumento, anche se a casa strimpellavo già il pianoforte, il flauto ed un violino di fabbrica che avevamo. Così è nata questa richiesta di impegno che, nel tempo, con difficoltà e soddisfazioni, ha creato quella che è diventata la mia figura professionale.”

C’è un’opera od un autore che lei ama particolarmente eseguire?

“Nutro un amore profondo per Beethoven e Debussy. Sono i due autori che, in qualche maniera, mi connettono particolarmente con la musica da camera … questo mi ha trovato ad essere felice di questa collaborazione all’interno dello spettacolo di Cipriani, perchè l’idea della musica da camera è quella che mi nutre di più, anche se poi ascolto musica di ogni genere.”

Qual è stato il primo disco che ha acquistato?

“Gli ultimi Quartetti di Beethoven, l’Opera 127 e 135, nell’interpretazione dell’Amadeus Quartet. Questo vinile, che ho scoperto da adolescente, mettendo su un disco di mio padre, un vinile della Deutsche Grammophone – avevo smesso di suonare per alcune difficoltà incontrate da ragazzo – poi però, un giorno, ho messo su questi due quartetti… ed è stata una folgorazione! Il primo accordo dell’Opera 127 mi ha trapassato, e così è ricominciato tutto quanto.”

Cosa può insegnare lo studio della musica ad un giovane, oggi, così immerso nella realtà digitale?

“Questa è una bella domanda! Diciamo tante cose, molto diverse l’una dall’altra. Le principali che mi vengono in mente sono una connessione tra la manualità e la difficoltà nello spirito di sacrificio che ci vuole, anche solo per cominciare. Mi viene da dire che l’incontro tra la pazienza che ci vuole nell’affrontare tutto questo e nell’imparare, è profondamente connesso allo stadio successivo, che è quello della nostra emotività, ai nostri sentimenti e a tutto quello che ci porta a ragionare sulle cose… Quindi lo studio della musica, secondo me, non è solo importante come fatto culturale, che dovrebbe essere sviluppato a 360°, perchè questi due elementi ci rendono vivi e ci avvicinano a noi stessi.”



Ci racconta un momento determinante della sua carriera e cosa ha rappresentato?

“Ce ne sono tanti! Ho vissuto un po’ in tutto il mondo e sono parecchi i capitoli della mia vita che mi hanno portato fin quì…”

Gli errori sono spesso dei grandi insegnamenti… Se potesse tornare indietro c’è qualcosa che farebbe diversamente?

“Ogni giorno penso di trovarmi di fronte a questa condizione e ritengo che lei abbia detto una cosa molto importante… L’errore più grande è stato quello di pensare agli errori come ad un qualcosa di sbagliato. Gli errori sono principalmente anche delle esperienze e vanno vissuti anche come tali, senza essere criminalizzati. Perciò avrei ascoltato prima e di più la mia creatività senza essere sempre così legato ai dogmi degli insegnamenti che ci vengono dati dalla società che ritiene siano giusti. Quando vengono messi in discussione, producono anche momenti di lucidità e grandi intuizioni, secondo me, come il rispetto per la disciplina, per l’insegnamento, ma anche un sapersi ascoltare e seguire quella nostra parte intima che sà cosa non bisogna fare.”

Lei come ha vissuto questo ultimo anno e mezzo?

“Con delle sofferenze, come tutti! Avere i miei cari sani da un aspetto pandemico che me li avrebbe potuti portare via, mi ha reso grato. Quando ci fermiamo da soli e il mondo va avanti, rischiamo di essere travolti dalla sofferenza, ma quando ti fermi e vedi che tutto il mondo si ferma, in qualche modo riesci a trovare una grande forza per guardare te stesso attraverso gli eventi. Per me è stata una rinascita importante, quando gli eventi concertistici sono ripresi, anche a sprazzi, io ho ricominciato a suonare nelle attività dei Festival, specialmente d’estate, e si è aperta una visione creativa diversa rispetto a quello che si è fatto fino ad ora. Comunque, è stato uno specchio importante quello che abbiamo vissuto fino ad ora.”

Progetti futuri?

“Tanti! Devo debuttare nella “Boheme”, dopo aver diretto “Il Barbiere di Siviglia”, ed un concerto in cui suono e dirigo, al Teatro di Catania, musica sinfonica di Paganini con orchestra… Poi progetti personali che spero prendano forma. Con Daniele Cipriani e Sergio Bernal, abbiamo collaborato anche a Taormina per “Taobuk”, ci siamo conosciuti lì. Sono stato molto felice che questo incontro abbia già prodotto il primo momento di creatività con lo spettacolo “Eros” e mi auspico che si possano realizzare altri progetti simili.”

Concludendo?

“Vogliamoci bene … è importante! Secondo me ce lo dimentichiamo troppe volte…!”

Giulio Plotino