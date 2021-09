Il calcio è una scienza inesatta, come lo è il gioco del Lotto. E chi meglio dell’estroso tecnico ragusano di nascita, ma licatese di adozione, può sostenerlo.

Dopo avere calcato per anni i campi di interregionale allenando società importanti il geometra Mario Vitale, medico mancato per colpa della sua passionaccia (il calcio), oggi è uno dei lottologi più ricercati, confronta il calcio al gioco del Lotto.

Se ci fosse oggi un Cartesio che creasse una certezza matematica, non tanto sull’esistenza del calcio, ma su una sua corretta applicazione, la troverebbe forse nella difesa degli spazi, vero problema con cui qualunque schema deve pur confrontarsi .

“Gioco, quindi copro”, lasciando agli altri scegliere il modo in cui coprire. Ma cercando di rispondere alla domanda di tanti sul carattere scientifico del calcio, credo che, a questo punto, anche Kant darebbe parere affermativo. Secondo i suoi criteri il calcio è scienza, potendosi basare su giudizi sintetici a priori come la matematica e la fisica. Se io dico “questo calcio si basa sull’esatta copertura degli spazi”, dò, infatti, un giudizio sintetico, perchè aggiungo qualcosa al soggetto della frase (“questo calcio”), e un giudizio a priori perchè fondato sull’intuizione pura dello spazio. Il calcio è insomma una scienza a tutti gli effetti. La scienza del resto non è verità, ma ricerca continua della verità. E come tutte le scienze, anche il calcio dà spesso risultati inesatti. Ma niente vieta di pensare che un giorno, scoperte tutte le sue leggi e quelle che regolano lo spazio, si possa finire una partita zero a zero o cento a centouno. A quel punto segnare moltissimo sarà facile come non segnare. La grandezza del calcio sta dunque nella sua imperfezione, che è poi la nostra. Il calcio è come noi siamo, risponde alle nostre esigenze. Non è un caso che i suoi schemi abbiano sempre seguito le nostre evoluzioni sociali. Se il calcio all’italiana era il calcio del dopoguerra di una nazione sconfitta condannata ad arrangiarsi, il calcio totale degli olandesi è stato quello di un nuovo umanesimo. E quello di Sacchi ha rappresentato un mondo che si specchiava in se stesso, nella sicurezza e nell’arroganza di Reagan, nella vittoria e nel divertimento dei forti. Così come il ritorno a una prudenza di principio, a una scelta meno emotiva, più complessa e pensata, corrisponde al calcio degli ultimi anni, un po’ sacro e un po’ realista, abbastanza privo di forti illusioni, ma deciso ad andare avanti….

Mario Vitale (allenatore disoccupato, che non porta sponsor)