Il gusto estetico nei dipinti di Paola Giordano.

Paola Giordano, pittrice romana di nascita, vive e lavora a Nocera Umbra. Con la sua arte, prevalentemente realizzata attraverso la tecnica della pittura ad olio, Paola Giordano ci conduce in un percorso narrativo che effettua con accurata precisione e con una mimica descrittiva posta in chiave romantica, un po’ malinconica e retrò, proponendoci il mondo da lei percepito.

Molto ben connesse le sue opere alla natura che talora rimandano ad una pittura surrealista in cui ella è in grado di esaltare quel senso di liberazione dei moti più intimi ed istintivi dell’animo umano. Impossibile non intuire anche il percorso interiore che l’artista ha effettuato. I suoi dipinti illustrano e trasferiscono la sua sapiente mano, con tecnica che ha nel tempo acquisito, ed una raffinata capacità elaborativa che trasla nelle sue tele in modo determinato, ma con garbo e gusto estetico.

Paola Giordano ci fa affrontare un itinere che riporta ad atmosfere talora di brume palustri, altre volte marinare, altre sospese ed affrancate dalla dimensione temporale umana, in cui dominano, come protagoniste, figure femminili immerse in quel contesto naturale a lei tanto caro. Trine, fiori, merletti elementi di idilliaci labirinti che adornano le donne e tracciano il percorso lungo l’intima esplorazione, fino a giungere a fusioni armoniche tra uomo e natura.

La poetica di Paola giordano affronta con pudore temi ed emozioni della vita. Una pittura vibrante e partecipata, a cui tutti possiamo attingere e ritrovarci. Opere di impatto visivo ed emotivo che si fondono efficacemente con l’immagine stessa raffigurata, trasportandoci in quell’esperienza emozionale, impalpabile ed eterea.

Ha partecipato ad importanti mostre nazionali e internazionali quali la Mostra Internazionale D’arte Contemporanea Art Shopping Carrousel Du Louvre a Parigi e la Mostra Internazionale Bruxelles Expo ART3F in Belgio. Diverse sue opere sono censite nell’Enciclopedia d’Arte Italiana.

Paola Giordano