Il Libro Cuore del calcio.

Amo girare per i campi polverosi della Sicilia, dove trovare un campo in erba, è veramente un’impresa. La Sicilia è una regione dove scarseggia l’acqua e di campi in erba ne esistono pochi, solo nei capoluoghi di provincia. Questo, per certi versi è un bene, in quanto i veri calciatori nascono per strada o nei campi in terra battuta. Il vero calciatore deve ritornare a casa con le ginocchia sbucciate e sanguinanti, come i calciatori sudafricani.

Girando, quindi, mi sono fermato un pomeriggio assolato nella cittadina medioevale di Piazza Armerina, nell’entroterra ennese, che sorge sui monti Erei a 700 metri sul livello del mare. Una Città media coi suoi 20 mila abitanti, città d’arte con un forte richiamo turistico per il suo patrimonio archeologico, famosa per i Mosaici della Villa Romana del Casale e per il Palio dei Normanni e le sue 100 chiese. L’evento più importante è il Palio dei Normanni che si svolge ogni anno per 3 giorni, dal 12 al 14 Agosto.

E’ una ricostruzione storica-medioevale in costume del territorio, con oltre 600 figuranti. La manifestazione trae spunto dalla conquista della Sicilia da parte dei Normanni, di Ruggero d’Altavilla, che misero fine alla dominazione araba e crearono la forte e prosperosa Contea di Sicilia. Ma Piazza Armerina non è nota solo per il palio e i mosaici, ma anche per la sua prestigiosa ed antica squadra di calcio, la vecchia Ambrosiana, oggi Piazza Armerina. Dopo tante vicissitudini, l’antica società, quest’anno stava per scomparire, ma grazie all’amore del suo giocatore bandiera, Andrea Libro, si è iscritta regolarmente al campionato di promozione siciliana.

Andrea Libro è un calciatore locale, nato a Piazza Armerina nell’88, cresciuto nel vivaio locale, un’ala destra, tecnicamente veloce e rapido, dal gol facile, tant’è che in Sicilia, nei vari campionati, ha sempre segnato caterve di gool. Ha giocato nei campionati dilettanti ad Enna, a Barrafranca, ma il suo cuore l’ha riportato nella sua Piazza Armerina. Cosa dire di Andrea, che è veramente un “Libro cuore”. Giocatori come lui, attaccati alla maglia, oggi se ne trovano pochi.

Per dirla breve, Andrea Libro è il Totti della Sicilia, anzi di Piazza Armerina.