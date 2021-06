Intervista a Francesca Casula, da modella a imprenditrice.

La bellissima modella, fotomodella e conduttrice sarda, Francesca Casula, continuando ad ammaliare il grande pubblico con suoi meravigliosi scatti davvero molto sensuali, ha appena dato vita a un bel progetto del quale ci ha ampiamente parlato in questa fresca intervista.

Francesca, modella, fotomodella e ora stilista. Ma come è nato il tuo amore per la Moda?

“La Moda è sempre stata innata dentro me; sin da bambina sceglievo con cura gli abiti da indossare. Con il tempo ho coltivato questo mio interesse nel settore, intraprendendo il percorso in punta di piedi, non avrei mai pensato che il mio estro sarebbe diventata la mia professione.”

Quando sei riuscita a farne parte, dal punto di vista professionale e lavorativo? Che ricordi hai di quei momenti?

“Iniziai come modella a soli 15 anni con tanta timidezza, ero affascinata da questo mondo, incuriosita, ma allo stesso tempo mi spaventava, troppo immenso per una ragazza come me; osservavo tanto, scrutavo le modelle veterane, cercando di trarre da loro qualcosa per poi farlo mio. E’ stato un crescere continuo sia professionale che personale. Ho tanti momenti indimenticabili vissuti, ma non ho mai decifrato uno migliore dell’altro, li ho semplicemente portati sempre con me.”

Quali sono state le più grandi difficoltà che hai dovuto affrontare?

“Sai, la Moda è una ruota che gira, come la vita d’altronde, chi cerca di ritagliarsi uno spazio nel settore, da sola, va sempre a scontrarsi con delle ingiustizie e poca correttezza attorno. Davanti a ciò ho sempre affrontato le difficoltà con determinazione, andando avanti e lasciandomi alle spalle questa nicchia con tanta indifferenza.”

Tu sei una bellissima donna, dotata delle classiche curve al punto giusto. Sei formosa e sensuale. Ma oggi pare che molti stilisti preferiscano scegliere per i loro brand modelle e testimonial eccessivamente magre. Da lavorante del settore, come vivi questa situazione?

“Sinceramente la scelta a me non disturba – però – penso che schierarsi e appoggiare un ideale di bellezza “Magra” è sinonimo di non cogliere e apprezzare come si dovrebbe il “Bello” nelle varietà di forme e misure.”

Inoltre anche molti store e negozi monomarca propongono, soprattutto per le giovanissime, indumenti dalle taglie errate ed eccessivamente striminzite. Da donna adulta e lavorante del settore, non provi rabbia nel notarlo?

“No, generalmente chi mette in atto questa tipologia di scelta, e semplicemente perché ha studiato nei dettagli un progetto con una nicchia di mercato ben precisa. E’ una questione di Business.”

Come si può aiutare un’adolescente e credere che l’eccessiva magrezza non è sinonimo di bellezza?

“Premetto ciò, ognuna è bella a modo proprio. Dobbiamo piacere a noi stesse per come siamo e non come vorremmo per forza essere. Le nostre insicurezze sono dettate soprattutto da un fattore psicologico, dovremmo apprezzare di più i nostri pregi, scusare i nostri difetti, e amarci, perché quando ci si ama, si è più felici. La perfezione non esiste.”

Tra l’altro col tuo nuovo brand di T-shirt dedicate non solo alle donne ma anche agli uomini, ti sei prefissata l’importante obiettivo di immettere sul mercato qualcosa che possa andar bene a tutti, quindi non legato ad un target preciso, perché questa scelta?

“È una scelta mirata proprio perché nella quotidianità e non, mica siamo tutte modelle ‘Ever’, esce da qualsiasi stereotipo non punta solamente alla Bellezza maschile o femminile scolpita, ma si rivolge alla naturalezza dell’imperfezione, quella caratteristica che rende ognuno di noi unici.Un messaggio ben chiaro rivolto a tutti, con la consapevolezza di mettersi in gioco con la propria personalità, fatta di particolari pregi e difetti, fonti di rarità.”

Dove possiamo trovare le tue t-shirt?

“Possiamo trovare il brand in vari store, e nelle varie piattaforme:

https://www.facebook.com/francycasula17/?ti=as

Ever Italia

Francesca Casula (@ever_italia) • Instagram photos and videos

Qualche chicca al riguardo?

“Innovazione, Moda, un concentrato di vari stili con un solo nome EVER. Per il resto Top Secret.”