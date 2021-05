Intervista a Maria Pia Basso, un’autrice rispettosa e generosa.

Nonostante abbia all’attivo svariate pubblicazione tra cui figura lo splendido “Elica”, pubblicato dalla Tomolo Edigiò, la brava Maria Pia Basso non ama definirsi una scrittrice, bensì una scrivente. Donna solare e generosa, ci ha raccontato molto di se e della sua scrittura.

Maria Pia, tu ami definirti scrivente più che scrittrice, per quale motivo?

“Perché il termine “scrittrice” è fin troppo abusato e, spesso, viene utilizzato in modo frettoloso. Vero è che chi scrive è uno scrittore, ma solo chi scrive è uno scrittore. Per me è una forma di rispetto verso i grandi del mondo della letteratura. Preferisco volare rasoterra…”

Che cosa significa scrivere oggi e arrivare alla pubblicazione?

“Oggi scrivono tutti, o quasi tutti, la differenza, come ho detto prima, è tra farlo con la “esse” maiuscola o meno… Esiste un numero imprecisato di editori o pseudo tali, per cui giungere alla pubblicazione non è difficile, purtroppo…”

Che cosa hai provato quando ti hanno comunicato che il tuo primo libro meritava di essere pubblicato?

“Ero incredula, inesperta e incerta, ma è andata anche bene, devo dire…”

E da esso ne sono arrivati tanti altri… Vuoi presentarceli?

“Noi Due”, il primo, pubblicato nel 2014, racconta di un viaggio introspettivo compiuto da una giornalista desiderosa di ritrovare se stessa.

“Vento nell’anima” è un romanzo che prende spunto dall’omonimo brano dei Pooh, dato che la protagonista ne è un’ammiratrice, e che ho anche avuto la possibilità di donare a Roby Facchinetti nel 2015.

“In volo su un gabbiano”, del 2017, narra la storia di una maestra di scuola primaria alle prese con un metodo di insegnamento personale, influenzato dagli studi di psicologia, prossimi al compimento. Non mancano i risvolti sentimentali della sua vita, contrassegnati da una relazione importante che la riscatta delle delusioni patite.

Nel 2018 viene pubblicato “Klarissa Fischer, la verità svelata”, la cui seconda parte è ambientata nel graziosissimo borgo marinaro di Santa Maria La Scala, frazione marinara di Acireale, la mia città, nel quale tento di “umanizzare” Siri, assistente vocale di Apple, alla quale ho posto, davvero, le domande alle quali ha risposto così come letteralmente riportato nel testo. Un esperimento interessante e coinvolgente per me che mai, prima di allora, mi ero imbattuta in queste “diavolerie” digitali.

In “Pinocchio non dice le bugie”, del 2019, affronto l’argomento spinoso della violenza perpetrata da una maestra della scuola dell’infanzia su un bimbo di tre anni che la madre chiamava Pinocchio, perché certa che dicesse bugie…Invece…

Ma non manca il lieto fine, come in tutti i romanzi.

Nel 2020, a Dicembre, nasce “Elica”, la mia prima fiaba. La storia di un drone che compie la sua prima missione sull’Etna. Un tentativo di avvicinare i bimbi alla scienza e alla tecnologia attraverso il mondo, e non solo, della fantasia.

Per le sue peculiarità, il testo, pubblicato dalla “Tomolo Edi Giò Edizioni”, ha ottenuto il patrocinio gratuito da parte dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).”

“Elica” piace moltissimo e sta ottenendo un clamoroso successo… Quali credi che siano i suoi punti di forza?

“Elica è un “bimbo” nel quale i bimbi possono rispecchiarsi, trovando un amico, un compagno, “uno di loro” con le loro paure, le incertezze e i sogni.”

Ma come è stata la sua stesura? A scatti o tutta di un fiato? Raccontaci qualcosa di più…

“La stesura ha rappresentato un momento molto divertente scandito dai continui confronti con Massimo Cantarero, tecnico di ricerca presso l’INGV di Catania, nonché istruttore e pilota di droni, che ha curato la prefazione e mi ha fornito informazioni preziosissime, e la giovanissima Flavia Longo che, a soli sedici anni, è stata l’illustratrice della fiaba. Una bellissima armonia che ha dato vita ad un clima felice ed entusiasmante che ci tiene compagnia anche adesso, mentre il testo fa il suo ingresso nelle scuole primarie, suscitando curiosità, interesse ed entusiasmo non solo tra gli alunni.”

Come descriveresti “Elica” a chi non l’ha ancora letto?

“Elica è un piccolo consapevole dell’importanza della missione che sta per compiere. Sa che dovrà affrontare l’Etna per offrire agli scienziati panorami altrimenti irraggiungibili, e lo fa grazie al sostegno di Primo, il suo pilota, quello che il drone definisce un po’ il suo “papà” e che ha tanta fiducia in lui. Credo che ciascuno possa trovare in sé tanti frammenti di Elica, a prescindere dall’essere bimbo o adulto.”