Intervista a Roberta Sartarelli, scrittrice per gioia.

Ama profondamente scrivere, soprattutto per i bambini, perché nel farlo prova immensa felicità. Lei, la dolcissima Roberta Sartarelli, ci sta facendo tornare tutti un po’ piccini con il suo splendido libro “Una filastrocca tira l’altra”, pubblicato da Tomolo Edigò Edizioni. Mamma appagata, ci racconta della sua vita, della sua passione per la scrittura e di come ha vissuto l’esperienza della Dad con sua figlia, la sua gioia più grande.

Roberta, presentati alle nostre lettrici…

“Ho 46 anni, vivo a Sabaudia, in provincia di Latina, ma sono cresciuta nel verde dei Castelli Romani, dove la natura e l’aria pulita facevano da cornice a un’infanzia serena e gioiosa. Ho molti interessi, la scrittura in primis. Scrivere oltre ad essere terapeutico è uno strumento di comunicazione che può arricchire interiormente sia chi legge sia chi scrive; chi legge può trovare spunti di riflessione oppure semplicemente immergersi nei sentimenti o negli stati d’animo descritti dalle parole e chi scrive può abbandonare la realtà per essere artefice di storie e situazioni che dovranno essere necessariamente osservate con attenzione e dedizione affinché chi legge venga coinvolto nella storia.”

Sei mamma di una splendida bambina. Ma che cosa significa esserlo oggi?

“La prima parola che mi viene in mente è “gioia”, poiché per me essere madre è una grossa gioia. Sicuramente la società in cui viviamo tende a soffocare l’aspetto gioioso di qualsiasi ruolo, compreso quello della mamma. Siamo tutti pieni di esigenze e bisogni che annebbiano un po’ la nostra vista e ci fanno perdere il senso della realtà, portandoci a dare troppa importanza a ciò che invece dovrebbe essere futile. Credo che le mamme di oggi siano molto esigenti con loro stesse, prima ancora che con i figli, e seppure a volte sembrino distratte o poco attente, fanno comunque del loro meglio per dare il giusto esempio ai figli.”

Molte donne rinunciano a mettere al mondo un figlio per paura di perdere la loro fisicità. Credi che siamo davvero troppo attente più all’apparire che all’essenza?

“Forse non è veramente la paura di perdere la loro fisicità che le porta a rinunciare, ma la paura di perdere quella “qualità” di vita a cui sono abituate e vivere quel grosso cambiamento che sarà per sempre irreversibile. Ognuno fa le sue scelte, non c’è nulla di male a volersi preservare, l’idea però di rinunciare a un figlio solo per una questione estetica mi sembra alquanto superficiale e forse è la scusa che usano coloro che vogliono nascondere a sé stesse la vera natura del loro timore. E’ comunque difficile generalizzare. Alcune persone non distinguono l’apparire dall’essere e si identificano con ciò che hanno, con il ruolo che ricoprono o con quello che fanno. Per me tutte le esperienze sono di passaggio, oggi sono così, domani chissà!”

Quali sono i più importanti valori che cerchi di trasmettere a tua figlia?

“Ad essere onesta e coraggiosa, ad assumersi le sue responsabilità senza scappare dalle difficoltà, ad essere una buona amica per le sue amiche e a saper apprezzare le persone per quello che sono senza pretendere di cambiarle; ad apprezzare le cose semplici che in realtà sono le più importanti. Questo è quello che cerchiamo di trasmetterle io e mio marito, il messaggio però che arriva dalla società spesso non corrisponde e crea confusione, ma da parte nostra restano questi i punti solidi su cui speriamo si possa formare una spina dorsale.”

Lo stai facendo anche tramite le tue amatissime filastrocche?

“Le filastrocche effettivamente rappresentano un po’ il mio modo d’essere. Affrontare temi importanti con il sorriso e con la leggerezza che i bambini devono poter vivere sempre, anche di fronte alle difficoltà. In “Una filastrocca tira l’altra” ho parlato di fantasia, di Social, di quaderni e di pioggia, ma c’è anche una filastrocca sulla pandemia, sulle mascherine da indossare e sulla paura del buio. I bambini vanno sempre accarezzati, anche con le parole, soprattutto nei momenti difficili o che per loro risultano tali e le filastrocche vogliono essere proprio questo: delle semplici carezze, non cerco di insegnare nulla, se non il piacere di leggere.”

A proposito, come è nata l’idea di pubblicare un bel libro dedicato espressamente ad esse?

“Durante la pandemia ho pensato che per i bambini fosse più gradevole leggere o ascoltare delle filastrocche piuttosto che qualcosa di più impegnativo. Ho cercato di rendere leggero un momento difficile, quello in cui i bambini dovevano stare chiusi in casa senza poter incontrare i loro amici. Alcune filastrocche sono brevi storie che spero abbiano allietato lo stato d’animo di chi le ha lette.”

Da bambina quali erano le tue preferite?

“Da bambina conoscevo moltissime filastrocche, erano quelle che la maestra leggeva in classe e assegnava come compito da imparare a memoria. Ora non ricordo quali fossero, qualcuna di Rodari, altre meno conosciute. A volte dovevamo scriverle noi alunni e nel libro “Una filastrocca tira l’altra” ne ho inserita una che risale a quando ero bambina, il titolo è “La parola più bella” e la maestra la fece imparare a memoria a tutta la classe: ricordo che per me fu una grossa soddisfazione.”

Che ricordi hai della tua infanzia?

“Ho avuto un’infanzia serena. Giochi all’aria aperta, con papere, gatti e cani, tipo Heidi.”

E della tua adolescenza?

“Anche dell’adolescenza ho un ricordo felice: mi vengono in mente i capelli cotonati, i Duran Duran e il telefono con i fili. Una meraviglia quella vita lì!”

Per che cosa ti senti di dire grazie alla Roberta bambina, a quella adolescente e a quella odierna?

“Alla Roberta bambina direi grazie per non essersene mai andata del tutto e per tornare a giocare ogni volta che voglio. A quella adolescente non saprei… Forse di aver avuto la fortuna e la capacità di riuscire ad evitare cattive frequentazioni. Di quella odierna sono abbastanza soddisfatta. Scrivere è una passione che coltivo da tempo, so che non è facile farsi conoscere e far conoscere i propri libri al grande pubblico, ma il mio scopo è quello di avere una piccola nicchia di lettori e ci sto riuscendo.”

Roberta Sartarelli

