Intervista ad Azora Rais per il suo libro “Oroscopo intimo”.

Si è detto di lei: “Cantante, scrittrice, eterna ribelle e corpo sensuale. Una scultura umana”. Una persona che ama moltissimo l’arte e la natura, la pittura, la poesia, la musica e la fotografia. Le piace viaggiare e scoprire nuove culture, fotografare, catturare immagini, visitare i musei e i castelli di tutto il mondo.

Oggi abbiamo il grande piacere di salutare Azora Rais la scrittrice, cantante e modella di origine bulgara, di Sofia, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “Oroscopo intimo”.

Come stai Azora? Cosa ci racconti di bello?

“Buongiorno alla redazione e buongiorno a te Claudio. Grazie per l’invito. Sono sempre felice di dare interviste a un noto giornalista freelance come te. Io sto bene, viaggio molto e trovo a malapena il tempo per scrivere, anche se questa è la mia vera vocazione, perché scrivo dall’età di sei anni. Ho cominciato con piccoli racconti e poesie ed ora in Bulgaria sta uscendo il mio ottavo libro. In Italia ho pubblicato nel 2019 “Oroscopo intimo per tutti” – il primo libro della serie di astrologia e psicologia divertente.”

Interessante! Raccontaci di più di questo tuo libro.

“Il libro non tratta della solita astrologia. Come Linda Gudman (la nota scrittrice americana di astrologia) io punto sulla psicologia dei segni, ma ho aggiunto anche un pizzico di erotismo, quindi posso vantarmi che questo oroscopo è il più completo che potete leggere – l’astrologia più psicologia, più erotismo. Il libro è pubblicato in Italia dalla casa editrice “Albatros” che mi ha intervistato tramite diverse radio ed emittenti televisive.”

Se non ricordo male la tua carriera in Italia è cominciata con radio M2O. Confermi?

“Sì, nel 2005 insieme ad M2O ho pubblicato la mia canzone “Istinti” che è diventata la hit dell’estate italiana, ancora oggi molto amata e apprezzata. Poi sono seguite altre canzoni come “Sensazioni”, “Emozioni”, “Out of control” e altre, che sono entrate in numerose compilation in Italia e all’Estero. La più recente è uscita nel Gennaio 2020 insieme a “Hit Mania 2020” (in edicola) con il titolo: “For real”.”

Ho sentito che fai anche la pittrice? Sei un artista a 360 gradi.

“La pittura è piùttosto un hobby. A scuola ero brava a dipingere ed ho continuato, senza però sviluppare la mia tecnica durante l’Università. Ho preferito iscrivermi a scienze politiche con una laurea conseguita in Italia. I miei quadri li ho mostrati insieme allo showman Diprè, ma non ho mai preso sul serio questa mia abilità.”

Scrivi, dipingi e…viaggi?

“Ultimamente vado spesso in America dove abitano i miei cugini. Viaggio per il mondo dove ho tanti amici. Mi è piaciuto sempre viaggiare molto. Secondo me il viaggio è il modo più bello per farti una cultura completa sul mondo.”

Grazie Azora per questa tua intervista e speriamo che ci raggiungi di nuovo nella nostra redazione regalandoci una copia del tuo bellissimo libro.

“Certo! Grazie a voi. Con grande piacere sarò di nuovo vostra ospite.”