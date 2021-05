Liudmila Konovalova e Mattia Semperboni nel “Corsaro” pas de deux del II atto.

Pensare alla danza classica è un po’ come pensare ai più grandi pas de deux che ne hanno scritto la storia; gli estratti dei più celebri balletti diventano collocabili nel racconto cui appartengono fin dalle prime note del leitmotiv che introducono i due danzatori. In occasione dello Spoleto Festival dei 2Mondi / Gala “Eleonora Abbagnato con le stelle italiane nel mondo” a cura di Daniele Cipriani, Liudmila Konovalova e Mattia Semperboni hanno portato sul palcoscenico proprio una delle parti più celebri del balletto classico: “Le Corsaire”. Ad aprire l’excursus del passo a due, la coda finale del Corsaro, balletto ispirato al poema di Byron e creato da Mauris Petipa nel 1899 a San Pietroburgo su componimento di Adolphe Adam.

Il balletto, nel corso degli anni, dalla sua prima volta nel 1856 a firma di Joseph Mazilier per l’Académie Royale de Musique, è stato presentato in diverse varianti, dalla versione di Jules Perrot del 1858, a quella di Agrippina Vaganova del 1931, fino ad arrivare alla più recente rivisitazione ad opera del coreografo russo Yuri Grigorovich del 1994. In tantissimi, nella storia del balletto, si sono cimentati nel ruolo di Alì, schiavo del corsaro Conrad, e dell’eroina Medora: da Svetlana Zakharova con Dmitry Semionov, Alina Cojocaru con Yonah Acosta, Marianela Núñez con Thiago Soares, solo per citarne alcuni, ma senza dubbio la versione che torna alla mente già dall’ingresso dello schiavo sul palcoscenico, è quella di Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn, che la interpretarono per la prima volta il 3 Novembre 1962.

La Konovalova e Semperboni, hanno messo in scena la versione originale del pas de deux; molto abili i due danzatori nella proposta di questo estratto che mette entrambi davanti a numerose difficoltà tecniche: dal manège di jeté en tournant della variazione dello schiavo, alla diagonale iniziale di Medora costruita su una serie di giri (piqué, soutenu, attitude e pirouettes en dendans), fino alla coda finale con i 32 fouettés per lei e i giri alla seconda per lui.

Atto II

La caverna del corsaro

Conrad e i suoi corsari conducono Medora e le sue compagne nella loro caverna colma di tesori. Qui, Medora e Conrad si dichiarano vicendevolmente mentre Alì giura di diventare lo schiavo devoto della donna. I tre danzano insieme un Grand Pas Classique (conosciuto come Grand Pas de Deux à Trois o Le Corsaire Pas de Deux). Le altre fanciulle chiedono a Medora d’intercedere per loro e farle liberare: Birbanto e suoi amici però rifiutano e ne nasce una battaglia. Conrad riesce a liberare le donne, così come aveva loro promesso.

Nel frattempo Lankedem, che aveva assistito alla scena, decide di mettersi in affari con Birbanto: in cambio della libertà, darà una pozione magica che, spruzzata su un fiore, farà dormire immediatamente chiunque l’annusi. Birbanto accetta l’affare.

Quando Conrad e Medora ritornano, Lankedem offre alla donna un bouquet di fiori da dare a Conrad, il quale, dopo averlo annusato, si addormenta: i corsari ne approfittano per catturare Medora. Quando Conrad si sveglia giura, insieme al fedele Alì, di salvare nuovamente la donne.

Liudmila Konovalova è nata a Mosca (Russia). Si è diplomata alla Moscow Bolshoi Ballet Academy ed è entrata a far parte del Russian State Ballet nel 2002. Nel 2004 è stata nominata prima solista e ha ballato i ruoli principali in “Giselle”, “Don Chisciotte”, “Schwanensee”, “Dornröschen”, “Der Nussknacker” , “Danza delle ore” e “Paquita”. Nel 2007 è entrata a far parte dello Staatsballett Berlin ed è stata nominata Solista nel 2009.

A Berlino ha interpretato i ruoli principali in “Dornröschen” di Vladimir Malakhov, “Schwanensee” e “Der Nussknacker” di Patrice Bart, “Scheherezade” (Fokin), “La Vivandière” di Pierre Lacotte e “Concerto per violino” di Clark Tippet (Max Bruch Nr. 1) e altri ruoli principali in “Giselle” e “Das flammende Herz” di Patrice Bart, “Cenerentola” e “La Peri” di Vladimir Malakhov, “Paquita” (Petipa), “Festival dei fiori a Genzano” (Bournonville) e “Sylvia” di Frederick Ashton. Nel 2010 è entrata a far parte del Wiener Staatsballett come solista. Nel 2011 è stata nominata Primo Solista.

A Vienna ha interpretato Odette / Odile in Rudolf Nurejews “Il lago dei cigni”, il ruolo principale e Bauernpaar in Elena Tschernischovas “Giselle”, Kitri, Königin der Dryaden e Erste Brautjungfer in Rudolf Nurejews “Don Chisciotte”, Prinzessin Aurora in Peter Wrights “Dornröschen”, Clara in Rudolf Nurejews “Der Nussknacker”, Olga in John Crankos “Onegin”, Titania in Jorma Elos “Ein Sommernachtstraum”, Lise in Frederick Ashtons “La Fille mal gardée”, Rudolf Nurejews “Raymonda” (Valse fantastique), Hamsatti in Rudolf Nurejews “Bayadère” (2. Atto), Hauptpartien in George Balanchines “Allegro Brillante” e “Thema und Variationen”, Serge Lifars “Suite en blanc”, “Études” di Harald Lander, John Neumeiers “Verklungene Feste”, “Nella notte” e “Le quattro stagioni “di Jerome Robbins, “Adagio Hammerklavier” di Hans van Manens, “Verklungene Feste” di John Neumeiers, Twyla Tharps “Variationen über ein Thema von Haydn”, Nils Christes “Before Nightfall”, William Forsythes “The Vertiginous Thrill of Exactitude”, Rudi van Dantzigs “Vier letzte Lieder”, Jorma Elos “Glow – Stop”, David Dawsons “A Million Kisses to my Skin”, Jirí Bubeníceks “Le Souffle de l’esprit”, Christopher Wheeldons “Fool’s Paradise” parti di Marius Petipas “Die Bajadere”(3. Act) e Victor Gsovskys “Grand Pas Classique”.

È apparsa come ballerina ospite in molti paesi europei e all’estero. Durante la Stagione 2013/14 si è unita al Ballet de l’Opera National de Bordeau, allo Slovenské národné divadlo, al Teatro dell’Opera di Roma e al balletto di Toyko come solista ospite. Si è diplomata per la sua partecipazione al Gala della Croce Rossa in Italia e per il Festival Nurejew in Russia. Durante la stagione 2014/2015 è apparsa come solista ospite a Vicenza, ai Festival Nurejew di Ufa e Kasan, in “Il lago dei cigni” all’Opéra National de Bordeaux (cinque spettacoli) e al Kreml Palast di Mosca (21 Settembre 2015 ). Per la produzione in DVD della ORF di “Lo Schiaccianoci” ha ballato il ruolo di posta di Clara.

Premi e riconoscimenti: 3° posto: concorso “Young Russian Ballet” a Krasnodar (2004), prezzo speciale dal Serge Lifar Ballet Competition a Kiev (2006), 2° posto: International Ballet Competition KIBC a Seoul e 1° posto: ÖTR-Contest in Vienna e nel 2007 al Concorso di balletto “Premio Roma”.

Mattia Semperboni diplomato lo scorso Giugno alla Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, ha preferito non volare all’estero come molti suoi colleghi, ma entrare nelle fila del corpo di ballo scaligero. Neodiplomato presso la Scuola di Ballo della Scala di Milano, ha da poco firmato un contratto che lo lega al Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Considerato dalla maggior parte dei critici uno specialista dei giri, eccelle anche per prestanza fisica e assoluto controllo del corpo, supportato da una bella essenza interpretativa. Mattia si è avvicinato alla danza a dieci anni circa: c’era un grande specchio nella casa dei suoi vicini e spessissimo si posizionava lì davanti per ballare. Quando ha iniziato a sentire che la passione per la danza prevaleva su tutto, si è presentato alle selezioni della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, all’età di 11 anni, e da lì ha iniziato il suo percorso vero e proprio per l’avviamento al professionismo.

L’Accademia è stata la sua seconda casa per tanti anni, donandogli tanto dal punto di vista professionale e, cosa fondamentale, l’opportunità di studiare con maestri di livello, raggiungendo belle soddisfazioni. In Accademia incontra Maurizio Vanadia che lo ha accompagnato nel percorso di studi da quando era piccolo, fino al diploma. Lui è stato in grado di farlo maturare sotto il punto di vista tecnico ma anche mentale, credendo sempre nelle sue capacità. Il suo mito? Roberto Bolle.

Paola Sarto

Foto: Massimo Danza