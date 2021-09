Lo Spirito della Natura.

Riprendo oggi la collaborazione con “Il Tempo”, il quotidiano romano nel quale scrivo da pressochè cinquanta anni. E’ il giornale della fedeltà, moltissimi i ricordi, l’ampio ingresso a Piazza Colonna accanto al Parlamento ed alla sede del Presidente del Consiglio (Palazzo Chigi), al centro la Colonna Traiana.

Attualmente il giornale è situato in un angolo in basso dell’edificio, in passato lo occupava interamente.

Vi scrivo dai tempi magnifici nei quali lo dirigeva Gianni Letta e reggevano la cultura Fausto Gianfranceschi ed Antonio Altomnte. “Il Tempo” stava tra i più considerati quotidiani e, culturalmente, a nessuno inferiore. Con minimi intervalli, vi scrissi ampiamente con vere battaglie specie negli anni del terrorismo. Di recente interruppi per la malattia e perchè la pagina culturale prese vacanza.

Rinasco nel “mio” giornale come sono “miei” giornali il “Secolo d’Italia”, “Il Borghese” e più recentemente “L’Opinione delle Libertà”, escludo le riviste non mensili. Scrivere su di un giornale è fare parte di una comunità, anche fisica, i luoghi, Piazza Colonna per “Il Tempo”, Via della Scrofa, “Secolo d’Italia”, Via Gregorio VII, “Il Borghese”, Via Lovanio, “La Rivista di Studi Politici Internazionali” costituiscono abitazioni familiari, oggi purtroppo sminuite dalla difficoltà di incontrarci. Andiamo avanti. La nota che segue è l’articolo stampato oggi su “Il Tempo”, tratta un argomento al quale sto dedicando attenzione, il “ritorno” alla natura, nella natura.

Gli antichi coinvolgevano l’uomo nella Natura, le religioni antiche erano naturalistiche, gli dei rappresentavano spesso forze naturali, il mare, il cielo, la terra, il vento… o reggevano forze naturali. Il Cristianesimo, con delle eccezioni, rese la Natura il luogo imperfetto, il mondo un posto da abbandonare, anche l’induismo riteneva il mondo un luogo da fuggire ma con le reincarnazioni la sosta sulla terra era estesa. All’avvento della scienza sperimentale la Natura divenne un oggetto misurabile, matematizzabile, sempre con eccezioni, fondamentalmente quella di Giordano Bruno. L’uomo non doveva sentire la Natura ma osservarla, sperimentarla oggettivamente, ripeto. L’uomo da una parte, la Natura dall’altra, totalmente esterna ed estranea. Semplifica. Ma i rapporti tra uomo e Natura restarono complessi, un Goethe, uno Schelling cercarono immedesimazione dell’uomo nella Natura. Rudolf Steiner, un croato sotto dominio dell’Impero Austriaco, quando nacque, del rapporto tra uomo e Natura fece il suo fine esistenziale. Steiner non accettò l’opinione che la Natura fosse un oggetto esterno da misurare, meno che mai accetta che la Natura sia maligna o estranea, la Natura e l’uomo per Steiner partecipano ad un medesimo scopo vitale percepibile, iniziando dai sensi, ma raggiungendolo salgono allo spirito. E’ un percorso intuitivo, iniziatico, esoterico, di chiaroveggenza. Steiner seguì la Teosofia ed inventa la Antroposofia, che evidenzia come l’uomo (antropos) mediante la sofia, la conoscenza, perviene a cogliere il senso dell’Universo, l’armonia della totalità, immedesimandosi con chiaroveggenza. Chiaroveggenza che Steiner ritiene neccessaria anche nella medicina, dove non basterebbero i farmaci. E’ opportuno leggere Steiner, che ha dei fedeli, perchè l’aver reso la scienza della Natura, una tecnica utilitaristica e la Natura un oggetto da analizzare, ci ha tolto quell’empito tra i sensi e lo spirito che Steiner ripropone e che va risproposto. Anche non pervenendo allo spiritualismo cosmico di Steiner un “ritorno” alla Natura è indispensabile.

Ottima la Prefazione di Patrizio Sisto, puntigliosa e comprensiva.