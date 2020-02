MSD Animal Health festeggia la Giornata Nazionale del Gatto.

Famosi per essere solitari e indipendenti, i gatti hanno in realtà bisogno di molte delle nostre attenzioni e del nostro affetto. Dalla preparazione della casa per l’arrivo di un nuovo micio, ai trucchi per socializzare e creare, sin dai primi giorni, un rapporto di fiducia: le piccole curiosità che forse non tutti i cat parents ancora sanno, sono veramente tante! Per questo, in occasione della Giornata Nazionale interamente dedicata a questi animali speciali, Msd Animal Health – che da oltre un secolo si dedica alla salute e al benessere degli animali – ci racconta sul sito jointhefamily.com tante curiosità e consigli sui nostri amici a quattro zampe.

Ecco dunque alcune piccole curiosità che Msd Animal Health ha raccolto in occasione della Giornata Nazionale del Gatto.

Il naso dei gatti è…la loro impronta digitale!

Sapevate che ogni gatto ha un naso diverso proprio come le nostre impronte digitali? È il naso infatti l’elemento distintivo di ciascun felino ed è ciò che li distingue gli uni dagli altri.

Quando miagolano vogliono parlare con noi

Forse non tutti sanno che, quando miagolano, i gatti lo fanno per attirare la nostra attenzione e comunicare con noi umani e non con i propri simili! Inoltre, per ogni essere umano, utilizzano un miagolio diverso.

I gatti sentono gli odori con la bocca

Sembra strano, ma quando vogliono annusare qualcosa i gatti aprono la bocca e sembrano sorridere. Per sentire gli odori, usano infatti una piccola ghiandola posta sotto il palato, proprio sotto gli incisivi.

E hanno un udito eccezionale!

Sapevi che i gatti hanno un udito cinque volte maggiore del nostro? Possono infatti ruotare le orecchie fino a 180 gradi e grazie alla forma conica delle loro orecchie possono addirittura amplificare i rumori!

Gatti affettuosi

Quando vogliono esprimere il loro affetto, i gatti esprimono il proprio amore con gli occhi, sbattendo a lungo le palpebre e noi possiamo ricambiare con uno sguardo lungo e tranquillizzante. Mentre non tutti sanno che le fusa non sempre sono associate a sentimenti di felicità e affetto, ma spesso i gatti fanno le fusa anche per calmarsi quando provano ansia o dolore.

Anche se i gatti sono spesso considerati animali solitari, la socializzazione è in realtà fondamentale e rende il tuo pet felice, aiutandolo a relazionarsi con l’ambiente esterno, con gli altri animali e con l’uomo. Per questo, alcune accortezze come iniziare ad accarezzarlo sin dai primi giorni, così che impari a non aver paura quando lo si prende in braccio; iniziare a usare il trasportino gradualmente, mettendo le prime volte alcuni premi nel fondo o evitare di gridare o rimproverarlo si rivelano essere piccoli accorgimenti fondamentali per determinare il carattere e la serenità dei nostri amici a quattro zampe.

Per queste e molte altre sorprendenti curiosità e consigli sui nostri amici pelosi, andate su questi link: Curiosità sui gatti e Consigli per socializzare con il gatto

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a iscrivervi al sito dell’iniziativa We Are Family www.jointhefamily.com/it/ e a seguire l’iniziativa sulle pagine Facebook e Instagram di MSD Animal Health. All’interno della piattaforma, guide, video tutorial, una sezione vet finder per rintracciare il veterinario più vicino a casa e tanti consigli realizzati insieme a veterinari professionisti pensati per tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni:

Connexia – Ufficio stampa: Sabrina Piediferro, Francesco Rocchi, Marta Cilibrasi, msdah@connexia.com –

– 345 2496410 T. 3426655755

MSD Animal Health – Customer Engagement Manager: Sabrina Ruscica, sabrina.ruscica@merck.com

Informazioni su MSD Animal Health

Da oltre un secolo, MSD, azienda leader a livello mondiale nel settore biofarmaceutico, sviluppa al fine di preservare la salute e la vita di tutti, farmaci e vaccini per molte delle malattie più gravi al mondo. MSD Animal Health, nota come Merck Animal Health negli Stati Uniti e in Canada , è la divisione di MSD a livello globale dedicata alla salute animale di MSD. Attraverso il suo impegno nella Scienza per Animali più sani®, MSD Animal Health offre a veterinari, allevatori, proprietari di animali da compagnia e istituzioni, una delle più ampie gamme di farmaci, vaccini, soluzioni e servizi di gestione della salute in ambito veterinario, nonché una vasta gamma di prodotti di identificazione, tracciabilità e monitoraggio digitali. MSD Animal Health si dedica a preservare e migliorare la salute oltre che il benessere degli animali e delle persone che si prendono cura di loro. Investe significativamente in risorse di ricerca e sviluppo dinamiche e complete oltre che in una moderna catena di approvvigionamento globale. MSD Animal Health è presente in più di 50 paesi, mentre i suoi prodotti sono disponibili in circa 150 mercati. Per ulteriori informazioni, visitate https://www.msd-animal-health.it/ o seguiteci su LinkedIn, Instagram e Facebook.