Restituiamo innocenza al divenire.

E’ dal Febbraio del 2020 che mi occupo dell’epidemia e della pandemia su vari giornali: Secolo d’Italia, L’Opinione delle Libertà. Il Borghese, LF MAGAZINE, tra i giornali online.

Credo di avere avuto in questo periodo centinaia di migliaia di lettori da ogni parte del mondo. In una rubrica quotidiana, dal Febbraio del 2020 a Luglio dello stesso anno, i fruitori erano due/tre mila al giorno. La malattia mi ha fermato dall’Ottobre 2020 al Gennaio 2021, quindi ho ricominciato.

Ciò che caratterizza quanto scrivo è la prospettiva, tentare di cogliere le correlazioni tra pandemia e società e gli sviluppi relazionali, complessi, non esagerando la cronaca sparsa, pur non trascurando, ma coglierne la direzione ed eventualmete anticipare la meta. I riflessi della malattia su ogni aspetto sociale e a quale fine è diretta, se è diretta… Ad esempio, notare come la pandemia ha stimolato lo Smart Working, la vendita online, la digitalizzazione, la Green Economy, perchè? Perchè dovendo evitare i rapporti diretti e salvare l’ambiente si sono potenziati i rapporti indiretti e la cura ambientale (molto lentamente, quest’ultima).

Interessantissimo poi capire quanto e come l’opinione pubblica è stata indotta, felicissima di essere indotta, al ritrovato magico: il Vaccino. Potrei dimostrare che lo scopo di tutta la pandemia, non la causa, lo scopo, sta nel raggiungere il VACCINO. Per dei mesi il rapporto tra popolazione e vaccino fu armonioso, fiducioso, fideistico. Dico: vaccino, meglio dire: vaccini. Fu ed è una contesa per salvare l’umanità, la quale umanità si scoprì e volle essere fraterna, addirittura vennero elargiti ai paesi tanti vaccini, la Cina, generosissima come sempre, li vendeva e li vende a minimo prezzo, non servono, ma l’apparenza è salva.

Da apprezzare come gli scienziati, molti, non persero giorno per dichiarare che esclusivamente il vaccino salverà. Solo qualcuno accennava a cure, rimedi, no, soltanto il vaccino. Sul fondo, assai in ombra, restava la questione decisiva: il vaccino è naturale o vi hanno posto le mani uomini, precisamente uomini cinesi?

Bisogna riconoscere che la fiducia negli scienziati è alquanto avvilita se non riescono, o non vogliono, definitivamente chiarire l’origine del virus. Ma fulgeva il prodotto della scienza, pochi mesi, fulmineo, adamantino, il vaccino. L’umanità salva. A questo punto gli Dei, invidiosi degli uomini, lo sostenevano i Greci, iniziarono una bufera di accidenti: chi moriva dopo il vaccino, chi ne veniva impedito, ma erano e sono numeri infimi, come si diceva e si dice, i vantaggi prevalgono sugli svantaggi.

Ebbe inizio l’attività forzata della vaccinazione, e si distinsero l’Inghilterra ed Israele, moltissimi vaccinati, moltissimi salvati. La vita ricominciava ad essere vissuta. Quand’ecco, ma gli scienziati ci avevano preavvisato, le incomode varianti. Anche in tal caso i vaccini uccisero virus e varianti… Ancora una volta la scienza vince, immensa conquista dei vaccini, non tutelano dal contagio ma tutelano dalla morte. Di un contagio innocuo chi può temere? Ma perchè il contagio sia innocuo bisogna vaccinarsi, chi

non vaccina fa rischiare se stesso e gli altri. Sorge il nuovo impeto. Vaccinare tutti per salvare tutti. E se qualcuno o molti non vogliono vaccinarsi? Stanno decidendo, forse li strapperanno dal lavoro e dallo stipendio. Misura nerissima. Spietatissima, proporzionata alla delittuosa negazione del vacciarsi, se non ti vaccini compi un delitto, il delitto possibile di di poter contagiare, e giustamente sarai punito, dicono scienziati e politici. Ma non è finita, e quel che viene da ultimo è un terremoto. Muoiono anche coloro che si sono vaccinati in Inghilterra, in Istraele il vaccino Pfizer, è poco efficace contro la variante Delta, anche ivaccinati si ammalano gravemente. Non si tratta più di piccoli disturbi dopo la vaccinazione, si tratta, si tratterebbe dell’inefficienza del vacino. Un cambio radicale di paradigma. Ovviamente assurdo vaccinare obbligatoriamente e licenziare chi non si vaccina se contagio e morte sopravvivono. Che avverrà in una classe di vaccinati con la presenza di soggetti contagiati? Dopo avere magari licenziato il docente non vaccinato, che si è risolto? Scienziati e politici devono avere idee sicure. Ripeto, i vaccinati si contagiano, possono morire di morbo virale? Queste notizie le date voi politici, voi scienziati, sono notizie ufficiali inglesi e israeliane, contagi e morte anche dei vaccinati! Che se ne trae? Innanzi tutto cambiare l’informazione, tacere queste notizie è un delitto. Poi informare su altre possibilità difensive, gli anticorpi monoclonali sono, quale cura non vaccinale, rilevantissimi e da tempo, da tempo! Non compiere atti assurdi, come sarebbe non richiedere il Green Pass ai trasporti urbani affollatissimi e chiederlo a scuola.

Dire, insisto, nettamente che possibili varianti, contagi, persino la morte possono avere sede nel vaccinato, lasciare libertà di scelta ma esigere tutela o vaccinare tutti, proprio tutti, vaccinare a gruppi è incoerente, ci muoviamo in molteplici forme aggregative, non ne esiste una circoscritta. MI SONO CONVINTO IN QUESTI ANNI DI RICERCA CHE BISOGNEREBBE LASCIARE AL SOGGETTO LA MODALITA’ DI TUTELA, OSSIA STABILIRE IL PRINCIPIO:TUTTI DEVONO TUTELRSI MA

LA MANIERA IN UN AMBITO SCIENTIFICAMENTE APPROPRIATO LASCIARLA AL SINGOLO, di sicuro i più sceglieranno la vaccinazione, ma taluno se ne starà chiuso, taluno si corazzerà di maschera, visiera, taluno appena scorge un essere umano si distanzia… Diceva un filosofo: Restituiamo innocenza al divenire ossia lasciamo che fiorisca l’albero a mille rami della varia soggettività.