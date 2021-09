Si conclude a Civitavecchia la decima edizione dell’International Tour Film Festival.

Manca davvero poco alla tappa conclusiva per l’Italia dell’ International Tour Film Festival, la kermesse itinerante che, a suon di proiezioni di qualità e incontri con grandi personaggi, ha raggiunto la decima edizione.

I riflettori (preceduti da una conferenza stampa di presentazione che si terrà il 27 Settembre, alle 12.00, presso il Comune di Civitavecchia) si accenderanno, nella città laziale, Mercoledì 29 Settembre presso l’hotel San Giorgio sulla cerimonia di apertura, presentata da Anastasia Vasilyeva e Simone Gallo alla presenza della madrina Karin Proia. Fiore all’occhiello della serata: la proiezione in anteprima del film “Selfiemania” (Italia, Austria, Russia, Usa, 2021), esordio alla regia della celebre attrice di film e fiction Elisabetta Pellini, preceduta dalla consegna dell’ ITFF Cinema Award all’attore Massimo Wertmüller, dell’ ITFF Fashion alla showgirl Antonella Elia e dell’ ITFF Career Award al premio Oscar per la fotografia Blasco Giurato insieme alla grande Milena Vukotic.

Gli appuntamenti della kermesse, divenuta ormai un punto di riferimento culturale e glamour, non finiscono certo quì: quest’anno il Festival si presenta, infatti, particolarmente ricco di eventi e film, suddivisi in 4 sezioni di corti e una di lungometraggi. Proprio all’interno di quest’ultima categoria si colloca “Umami -Il quinto sapore (Italia, 2021), di Angelo Frezza, protagonista indiscusso della serata del 30 Settembre, insieme alla consegna del ITFF Italian Cult Award a Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato.

Venerdì 1 Ottobre è, invece, la serata de “I nostri fantasmi” (Italia, 2021) di Alessandro Capitani con Michele Riondino, Hadas Yaron (Coppi Volpi nel 2012, insignita del ITFF Venice Award alla Mostra del Cinema di Venezia) e Alessandro Haber.

Sabato 2 Ottobre è rivolto ai più giovani sia perchè contempla la sezione animazione sia per la proiezione del film di Beniamino Catena”Vera De Verdad – Io sono Vera” (Italia,Cile, 2020) che racconta della scomparsa di una ragazzina di undici anni e di ciò che accade al suo improvviso ritorno.

Il gran finale, Domenica 3 Ottobre, è dedicato alle opere fuori concorso e al Galà di chiusura con la premiazione del regista Salvo Spoto e dello Chef Bruno Barbieri per il film “Sosia -La vita degli altri”. Non mancherà la consegna del ITFF Special Award all’attrice Giuditta Saltarini, moglie dell’indimenticato Renato Rascel, e del ITFF Award for Media alla giornalista Francesca Cantini (Tg5).

Riconoscimenti anche per lo scrittore Federico Moccia e il regista Veit Helmer.

Ma sarà soprattutto la serata della premiazione dei vincitori del Festival, alla presenza della madrina, delle autorità e di un parterre di super ospiti, tra cui Milena Vukotic, Massimo Wertmüller, la grande Dacia Maraini, le attrici Elisabetta Pellini, Daphne Scoccia, Jun Ichikawa. E ancora: Andrea Roncato, Giampiero Ingrassia, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Federico Moccia, Blasco Giurato, le giornaliste Rossella Diaco (conduttrice radio e tv Rai), Carola Carulli (Tg2) e molti altri…

Il tutto in attesa di partire per un tour internazionale che porterà l’amore per il cinema nelle più importanti città del mondo.

Il Festival è organizzato da Civitafilm in collaborazione con Publishare Consulting e gode dei patrocini di MIC, Regione Lazio, Comune di Civitavecchia. Main sponsor è ENEL.

www.internationltourfilmfest.it

Ufficio Stampa

Barbara Carrer

Mail: bacarrer@gmail.com

Mob: 338 8262789

Milena Vukotic

Karin Proia

Massimo Wertmüller

Giampiero Ingrassia



Andrea Roncato, Elisabetta Pellini, Vukotic

Antonella Elia

Federico Moccia

Piero Pacchiarotti, Presidente ITFF