Trattoria Vecchio Mercato, dove la genuinità va a braccetto con il gusto.

Elegante e raffinata, Firenze è molto più che la culla del Rinascimento italiano e una delle città più visitate del mondo. Certo, ci sono i musei che espongono le opere dei massimi pittori e scultori di tutti i tempi, è punteggiata da palazzi medievali che per secoli hanno simboleggiato ricchezza e potere senza limiti e quasi a ogni angolo sfoggia chiese imponenti, all’interno delle quali sono dipinte romanzesche storie di santi e in cui si sentono ancora gli echi di sanguinarie congiure. Ma basta guardare oltre la fama che la circonda e la precede, e trascorrerci qualche giorno, per scoprire una città moderna e vivace che stupisce per il suo spirito modaiolo e cosmopolita, in grado di stregare ogni tipo di viaggiatore.

Una città che solo a guardarne le piazze, sembra di essere su un palcoscenico a cielo aperto… incanta e stupisce ogni volta che si visita!

Oggi, però, voglio mostrarvi la parte culinaria, di tradizioni tramandate, di cucina genuina e del territorio. Vi porto con me a visitare la città in un viaggio attraverso i piatti più gustosi al mondo, per ‘assaggiare’ questa terra, nel vero senso della parola.

Firenze è una città ancorata, e giustamente, ad una serie di piatti immortali della tradizione toscana, che, nel luogo di cui vi racconterò a breve, si tende a proporre in veste classica, anche per assecondare i viaggiatori che ricominciano ad affacciarsi timidamente dopo oltre un anno di assenza, e che si aspettano di assaggiare i manicaretti descritti più o meno esattamente sulle guide.

Personalmente, mi sono imbattuta in un ristorante tipico nel centro di Firenze, un posto che mi ha colpita per la disposizione dei tavoli in veranda – nei giorni in cui mi trovavo in città era ancora vietato cenare al chiuso – in un tripudio di girasoli, i miei fiori prediletti: “La Trattoria Vecchio Mercato” di Adele Vozza, che funge anche da chef, coadiuvata dal fratello Noè. Il nome già racchiude l’essenza della piazza in cui si trova; segreti e meraviglie di un luogo di ritrovo di personaggi e commercianti storici fiorentini, brulicante di racconti e aneddoti locali. Entrando nella Trattoria si rivive e ripercorre quel folclore dei sapori, dei profumi e dei colori di ingredienti che sono espressione del territorio e del cibo vero e sincero, che fanno l’eccellenza di un piatto. L’arredamento interno racchiude alla perfezione il concetto di tipica trattoria toscana, e lo fa con stile studiatissimo.

Al “Vecchio Mercato” ciascuno dei componenti ha un modo diverso di amare questa storica trattoria. E’ come se ci fosse da sempre, e noi, ci siamo subito sentiti a casa in questo angolo speciale di Firenze.

La trattoria Vecchio Mercato é nata negli anni ‘80 nel cuore del rione San Lorenzo ed ha sentito immediatamente di doversi legare alla storia del Mercato Centrale. E’ lì che ancora oggi Adele compra buona parte dei prodotti e, assieme a Carlo e Turi, trasforma in succulenti piatti. Sono cuochi ineguagliabili che conoscono la tradizione gastronomica toscana e fiorentina e la sanno interpretare grazie alla passione che hanno per il proprio lavoro.

Adele si muove fra i banchi del mercato come se fosse a una cena con gli amici. Sorriso e buonumore sono il suo biglietto da visita, ma si scopre presto anche la sua professionalità.

Accomodandosi ai tavoli si può contare però anche sulla disponibilità e la precisione di tutto lo staff.

Alcuni restano dietro le quinte, come l’infaticabile Robert e il prezioso Mashud, ma se i piatti non deludono mai è anche grazie a loro.

E così, di fronte alla tettoia liberty del Mercato Centrale, vi aspettano un piacevole pranzo di lavoro, una cena romantica o semplicemente un momento di relax per godere di una cucina tradizionale ma curata in un ambiente autentico e accogliente.

Come tradizione vuole, abbiamo optato per una scelta tipica dei luoghi: Pappa al pomodoro, Pici alla chiantigiana, cinghiale in umido con patate al forno.

Alcuni tra questi, derivano dal principio del “non buttare via niente”, come la ribollita, per esempio – una zuppa di pane e verdure – o, appunto, la pappa al pomodoro, una sorta di zuppa, ma molto meno liquida, fatta con pane e salsa di pomodoro. Entrambi i piatti vengono prepaparati utilizzando il pane raffermo, che poi viene insaporito con diversi ingredienti, tra i quali verdure e legumi.

La pappa al pomodoro, che abbiamo gustato fumante e profumata all’olio d’oliva, è risultata intensa e molto prelibata, se ne percepiva ogni singolo ingrediente racchiuso, dal pomodoro, al basilico, al pane.

Il cinghiale, cotto al punto giusto con quel retrogusto di aromi e, primo su tutti, il finocchietto, è stato davvero portentoso.

E, per godere fino in fondo dei piaceri del palato, perchè rinunciare ad una coppa di fragole e mascarpone? Una vera chicca! Magari non ne avrà giovato il colesterolo ma il benessere psichico sicuramente sì!

Al termine, i rinomati cantucci, fine pasto ideale per ogni toscano che si rispetti, ma anche per ogni ‘forestiero’… Questi deliziosi dolcetti, conosciuti anche col nome di “biscotti di Prato”, la città da cui traggono origine, sono a base di mandorle e vengono serviti accompagnati da un bicchierino di Vin Santo, il tipico vino liquoroso toscano.

A me Noè, inoltre, ha fatto assaggiare un cremoso liquore al melone, preparato secondo un’antica ricetta, che era davvero unico!

L’impiattamento è stato ottimo. Le texture, infatti, sono importanti affinché l’aspetto visivo, ma soprattutto il gusto, possano ricevere sensazioni differenti quando il cibo verrà mangiato (es. sofficità, friabilità, croccantezza, morbidezza, resistenza, elasticità, viscosità). Texture differenti, rendono il piatto più interessante anche dal punto di vista visivo. L’alimento principale deve essere il vero protagonista del piatto, senza esagerare con salse e decorazioni. Per ogni piatto non bisogna mai dimenticare equilibrio e proporzione tra gli ingredienti principali e secondari, e alla “Trattoria Vecchio Mercato” hanno soddisfatto questi elementi!

Buona scelta di vini.

Pienamente soddisfatta, me ne sono andata con la certezza di aver trovato un luogo di elezione in cui tornare presto!

Consigliato a chi predilige piatti del territorio, genuinità, gusto e cordialità. Rapporto qualità convenianza: ottimo!

Da provare!

Trattoria Vecchio Mercato

Piazza del Mercato Centrale 12/13 R Firenze, Toscana

Tel.: 055 211978

