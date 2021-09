Un Alpaca per amico.

Il nostro ultimo giorno di permanenza in Basilicata non poteva trascorrere meglio! Grazie ai sempre saggi consigli di Fernanda ed Antonio, Maria Teresa ed io, siamo andate in ‘esplorazione’ di un luogo davvero a contatto stretto con la natura, dove la fauna la fà da piacevolissima padrona: il “Basilicata Alpaca”.

Vi chiederete… gli Alpaca in Basilicata, quegli Alpaca, discendenti dai camelidi e cugini dei Lama? Sì, proprio quelli.

Così siamo andate a far visita alla fattoria in questione, percorrendo da Acerenza la provinciale 6. Dopo un paio di chilometri, un cartello indicava di svoltare a sinistra verso una strada sterrata e piuttosto ripida: quella che conduce davanti all’ingresso dell’allevamento. Un’oasi di pace!

Questo è il primo allevamento di Alpaca nel Sud Italia, con un bellissimo panorama sul lago di Acerenza in cui i visitatori possono vedere da vicino questi adorabili animali. Il percorso, infatti, prevede proprio una magnifica passeggiata assieme agli alpaca, – sotto la vigile assistenza di Canio Caruso, proprietario della struttura – toccare la loro morbidissima lana e, in conclusione, un laboratorio didattico.

Sempre previa prenotazione, è possibile fermarsi nella loro area pic-nic attrezzata, dove, ovviamente, Maria Teresa ed io ci siamo rifocillate, sotto una bella tettoia in legno a contemplare il panorama lacustre.

I viaggi sono fatti di esperienze, se riescono a lasciarci un bel ricordo, ancora meglio. E a noi, sicuramente resterà nel cuore questa esperienza entusiasmante!!!

Canio Caruso ha importato in Basilicata, tre Alpaca, che attualmente sono arrivati a 20 mammiferi in totale, per creare una forma di turismo slow e insieme una filiera di produzione di lana e tessuti. È così che “Basilicata Alpaca” è diventata una sorta di marchio di riconoscimento per chi vuol fare un’esperienza particolare e conoscere da vicino questi animali.

A Canio, l’idea di aprire questo luogo, è balenata 10 anni fa, quando, dopo una breve carriera come militare, ha deciso di investire tempo e denaro in ciò che lo aveva sempre appassionato: gli animali. Ma Canio puntava a qualcosa di speciale, che non si era mai visto da quelle parti, che potesse suscitare curiosità. Così consultò internet in cerca di “creature simili a peluche”. Il risultato furono loro: gli alpaca. Se ne innamorò subito (come dargli torto!) e ne comprò tre direttamente dal Perù: Roy, Manu e Annuna, due femmine un maschio.

L’impresa, certo, non si presentò priva di difficoltà. Gli alpaca sono molto costosi, circa 6mila euro ciascuno. Questo, perché sono rari: ogni esemplare partorisce infatti un solo cucciolo alla volta e la gravidanza dura 11 mesi circa. In più, quasi nessun veterinario da quelle parti sapeva consigliarlo su come curarli e crescerli, così Canio, ha dovuto fare tutto da solo, studiando e imparando “sul campo”… e direi che il risultato è eccellente!

Un allevamento innovativo, quindi, non a scopo alimentare, che nasce prettamente dall’amore per la natura e per gli animali e soprattutto dalla voglia di valorizzare la Lucania.

Per me, potermi tuffare nel mondo degli alpaca è stato davvero emozionante, ha significato poter vivere una giornata all’insegna della pace, ad ammirare e conoscere queste dolci e simpatiche creature, lungo appositi percorsi.

“Le persone che visitano il nostro allevamento – ha spiegato Canio Caruso – sono accompagnate nel percorso dalle nostre guide, che oltre a dare nozioni didattiche sugli alpaca e sulla loro lana, cercano di far vivere un viaggio emozionale alla scoperta delle antiche tradizioni dell’Impero degli Inca e degli alpaca. Stando a stretto contatto con gli alpaca è possibile scattare foto, fare passeggiate e toccare la loro pregiata lana, con la quale verrà realizzato un oggetto come ricordo a conclusione della visita”. Noi, abbiamo optato per un morbidissimo braccialino intrecciato, di quelli che si annodano, di due colori, che ancora indosso come fosse un porta fortuna.

Dagli alpaca si ottiene una pregiatissima lana – circa quattro chilogrammi di lana grezza da ciascun esemplare – con cui si fanno calze o maglioni. La tosatura, nell’azienda di Canio, avviene una volta all’anno, e la lana grezza, ricavata senza stress e maltrattamenti per gli animali, viene poi trasformata in filato di altissima qualità, in un laboratorio artigianale di Vicenza.

A differenza del cashmere non contiene lanolina, è anallergica e il suo colore è naturale. Per ogni chilogrammo di lana tosata si producono 500-600 grammi oltre agli scarti utilizzati per feltri e imbottiture per cuscini.

Dopo la filatura, la famiglia Caruso si occupa personalmente della realizzazione a mano dei capi ed accessori di abbigliamento 100% alpaca grazie all’uso di strumenti della tradizione artigianale quali telai, ferri e uncinetto. Si desidera, infatti, promuovere sul mercato un prodotto di altissima qualità come quello del filato di alpaca. Un progetto di moda ecosostenibile, basato principalmente sull’utilizzo di materiali non dannosi e senza alcun impatto sull’ambiente. Sia in fase di produzione che di smaltimento. Così oltre a sè stesso, l’alpaca ha dato modo di riscoprire i “vecchi” mestieri, e fatto capire come la fantasia e le mani possano produrre stupende opere d’arte. Articoli senza tempo e soprattuto Made in Italy, che la sorella di Canio, Manuela, vende nella bottega situata nel centro storico di Acerenza. Ho potuto apprezzare (ed anche acquistare) filati ed oggetti davvero unici.

Per visitare la fattoria didattica, prenotare un’escursione o entrare a contatto con il mondo della moda legato agli alpaca in Basilicata, potete contattare l’azienda attraverso la pagina Facebook, Basilicata Alpaca, o chiamare al numero di telefono 340 5249474.

Le star di “Basilicata Alpaca” ovviamente, sono gli animali, in particolare Cotoletta, che si alza e cammina sulle zampe posteriori. Nato da due alpaca bianchi, ma di colore biondino, è rimasto piccolo e si riconosce per la sua simpatia… e ancora Lollipop, Kimberly (ho passeggiato con lei!), Manu, Jasmine e Cotton fioc, che più di altri hanno evidenziato un carattere socievole e mansueto nei nostri confronti.

Quando ci siamo dirette verso la stalla sono stati proprio loro ad avvicinarsi per primi al cancello. Ed è impossibile non “sciogliersi” davanti agli enormi occhi scuri che sembravano guardarci con un’espressione curiosa e felice allo stesso tempo.

Canio, prima di iniziare la passeggiata ci ha fornito alcune delucidazioni: le bestiole apprezzano carezze solo sulla testa e sul collo. Assolutamente sconsigliato, invece, toccarle sulla schiena e sulla pancia, perché potrebbero confonderci con una mosca, reagendo così con calci e sputi. Niente paura, però, in quest’ultimo caso, perché la saliva degli alpaca (a differenza di quella dei “cugini” lama) non contiene maleodoranti succhi gastrici.

L’alpaca è un mammifero originario del territorio delle Ande sud-americane e fa parte, come i lama, della famiglia dei camelidi. Esistono due razze di alpaca: Huacaya, la più diffusa, e i Suri. L’alpaca è allevato sin dai tempi degli Incas per le numerose qualità della sua lana.

Gli alpaca presentano 22 colorazioni naturali, partendo dal bianco fino ad arrivare al nero. La loro alimentazione è composta esclusivamente da erba, fieno e foglie.

Somigliante al lama, è però molto più piccolo e delicato, non adatto quindi alla soma. Animale molto “pulito” cumula le feci in mucchi, il loro concime si può usare subito senza bisogno di farlo riposare (come quello di cavallo) perché non acido. Si adatta al clima (dalle Ande al Chianti) facilmente, i pascoli assomigliano a prati da golf, tagliano l’erba e non la strappano, non scortecciano gli alberi, non sciupano i terreni, se piove molto i loro piedi camosciati fanno si che non creino danni, non si arrampicano, mangiano anche le foglioline dei rovi. La lana degli Alpaca, caldissima, è rinomata per la sua leggerezza, setosità e per le sue proprietà anallergiche, che la rendono adatta per l’abbigliamento dei neonati. Una femmina produce circa 1.8kg di lana all’anno mentre un maschio 2.2 Kg. la lana del Cria (piccolo di alpaca) è, tra la lana di alpaca, la più pregiata e fine. La tosatura dell’animale inizia tra fine Maggio e inizio Giugno. La lana migliore è quella della schiena, dei fianchi e della pancia. Il mio ricco ed intenso reportage di viaggio finisce quì. La mia permanenza in Basilicata è stata una delle più belle della mia vita … Luoghi incontaminati, ancora a misura d’uomo, in cui regnano la gentilezza, l’educazione, il rispetto. Molte persone di buon cuore, questa è la peculiarità più marcata che ho notato tra i Lucani…!!! Sono partita sola, – anche se poi, il quinto giorno, mi ha raggiunta la mia amica – ma posso dire onestamente, che non mi sono mai sentita sola! Ho incontrato tante persone da tutta Italia, parlato con le genti del luogo, fatto nuove conoscenze, provato sensazioni che non percepivo da tempo! Tutti coloro che hanno incrociato, anche solo per 5 minuti il mio cammino, sono stati parte integrante di questo mio viaggio nella bellezza, contribuendo, come il tassello di un puzzle, a rendere le mie vacanze, davvero speciali! E di questo li ringrazio! Cosa singolare: il giorno che prevedeva il mio ritorno a Roma, non avevo proprio voglia di andarmene da lì, cosa che non credo mi sia mai capitata!!! Ad maiora a tutti e…. al prossimo viaggio! Foto: Marlene-Loredana Filoni

Canio Caruso