Quante volte, rimirando il cielo, soprattutto nelle calde e limpide sere d’Estate, ci siamo chiesti come le numerose stelle luminose “agiscano” sulle nostre vite, sugli umori, sul destino, sul rapporto con gli altri… e come si esplichino nella quotidianità. Tentiamo quasi di identificarle, il Grande carro, l’Orsa maggiore, lo Zodiaco… certo, sarebbe bello poterle osservare da vicino ed essere in grado di percepirne ogni movimento, ogni barlume di luce, come se fossero le nostre fedeli guide. Senza ombra di dubbio, tra l’uomo e le stelle c’è sempre stato un legame indissolubile, magico e speciale, che ci invita ad un’indagine profonda ed accurata del nostro mondo interiore. Una delle domande che accompagna da sempre l’uomo è: “Chi sono io?”… Non è semplice dare una risposta, se non fermandosi ai livelli superficiali legati ad aspetti come la professione o il Paese di origine, città o famiglia di appartenenza, anche identificarsi con il proprio Segno Zodiacale può essere fuorviante se non si prendesse in considerazione l’intero studio della posizione degli Astri al momento della nascita (il Tema Natale). L’uomo ha bisogno di trovare la sua identità e la simbologia zodiacale, senza dubbio, si presta bene nell’aiutarlo in questa entusiasmante impresa.

L’idea che l’uomo sia fatto della “stessa energia – o sostanza – di cui sono fatte le stelle”, è molto affascinante ed ha accompagnato gli studi di tanti scienziati, filosofi, matematici, psicologi, astronomi e naturalmente astrologi. LF ha avuto il grandissimo piacere di poter intervistare un grande esperto del settore: Vincenzo Laganà, meglio conosciuto come Vinc Laga. Ho sottolineato il piacere immenso, in quanto da sempre curiosa dell’Astrologia, degli oroscopi letti al mattino, un’autentica estimatrice del genere, giammai un’esperta però! Vinc Laga è nato in Svizzera ma, a pochi anni dalla sua nascita, il destino lo ha portato nella splendida cittadina di Bordighera, nel cuore della Liguria di Ponente, città in cui vive ancora oggi. Il suo interesse per l’Astrologia si è palesato già nei primi anni della sua adolescenza, quando, per caso, ebbe l’opportunità di conoscere un’Astrologa che, ai tempi, amava soggiornare nella sua città. Vinc ha trascorso così interi pomeriggi in biblioteca a consultare testi di André Barbault, Volguoine, Dane Rudhyar, Jung e, agli inizi degli anni ’80, ha iniziato ad erigere grafici astrali ad amici e conoscenti. Successivamente, ebbe l’occasione di avvicinarsi all’Astrologo Italiano Ciro Discepolo, uno dei pochi in Italia a saper coniugare cultura e studio approfondito della materia. La cosa che mi preme sottolineare è che Vinc Laga è un autodidatta e, proprio quest’anno, festeggia i 37 anni di quella che per lui è una vera e propria vocazione, un percorso fatto di studi, di sacrifici ma, soprattutto, di passione e conoscenza per questa materia di grande rilievo. Troppo spesso l’Astrologia viene erroneamente paragonata alla magia e al mondo dell’occulto, mentre non ha nulla a che vedere con queste scienze; l’Astrologia è un’Arte di Antica Origine e come tale va considerata. Se vorrete, potrete andare a consultare il suo sito, “Astrologia e Vita” www.astrologiaevita.com, in cui troverete stimoli, input verso il destino, il cambiamento, l’innovazione, con l’unico mezzo che il grande professionista ha a disposizione, l’Astrologia appunto, ma non quella “spicciola” che trovate su riviste di massa o siti molto approssimativi, bensì trattata con grande cognizione di causa ed esperienza di decenni di studio.

Vinc quando hai iniziato ad interessarti all’Astrologia?

“Non avevo neanche 15 anni. Frequentavo le scuole medie, ho avuto una folgorazione per questa materia, un vero colpo di fulmine. Iniziai per caso, quì a Bordighera, grazie ad un’Astrologa che veniva a soggiornarvi in estate e che mi fece conoscere l’Astrologia… me ne innamorai a tal punto che questa scienza divenne per me una autentica vocazione e poi un lavoro.”

Cosa studia esattamente un Astrologo?

“L’Astrologo studia esattamente la posizione dei pianeti insieme alla loro influenza sugli individui. Per i pianeti, ogni cosa presente nel sistema solare, ha un’influenza sugli individui, sul mondo animale, sul mondo vegetale, su tutto ciò che è vivo, l’influenza degli astri funziona a 360 gradi. Siamo condizionati perennemente da tutto quello che sta in alto.”

I concetti base dell’Astrologia su cosa si fondano?

“Praticamente l’Astrologia studia i movimenti dei pianeti tra di loro e la loro influenza che va poi a definire un’indicazione sull’essere umano… Non è destino, sono delle influenze che arrivano all’uomo. Faccio un esempio: una volta si usava l’Astrologia, più che altro il movimento della luna, per la semina e per la tramutazione del vino, oggi, invece, viene utilizzata per moltissime cose: per stipulare contratti, per cambiare casa o lavoro, ottimizzare la nostra quotidianità attraverso un influsso positivo. Noi abbiamo influssi positivi ed influssi negativi, quando si presentano questi ultimi, l’astrologo ha la capacità di dire no per attendere un momento più propizio. In sintesi è un po’ questo, un lavoro molto profondo e di capacità. Sono 37 anni che la studio e in tutto questo tempo ho conosciuto varie sfaccettature che nei testi scolastici non troviamo… è stato scritto tanto sull’Astrologia, ma in realtà c’è tanta roba che non è esatta.”

Quante sono le probabilità che un dodicesimo della popolazione mondiale abbia una giornata dello stesso tipo?

“Questa è una bellissima domanda, perchè nelle mie conferenze lo dico sempre… Dobbiamo pensare che l’influsso è veramente una cosa individuale, perchè su 5 milioni di persone, soltanto due hanno un’indicazione astrale ed astronomica uguale. Spiego meglio questa cosa: neanche i gemelli hanno lo stesso destino, perchè è il taglio del cordone ombelicale che definisce esattamente l’influenza che noi riceviamo. Con il taglio del cordone, diventiamo indipendenti da nostra madre, è proprio in quel momento esatto che arriva l’imprinting astronomico. Nelle nascite gemellari, tra uno e l’altro, trascorrono di solito tra i 2 ed i 3 minuti dal taglio del cordone, talvolta anche 4 o 5, se ci sono delle complicazioni. Ogni grado astronomico corrisponde ad un minuto terrestre nostro, un minuto rappresenta un anno per ognuno di noi, ecco che tra un bambino e l’altro ci sono differenze di influenze che vanno a caratterizzarsi di un anno rispetto all’altro. Non si nasce alla stessa ora e nello stesso luogo, anche il luogo è importante. Ad esempio, nel Principato di Monaco ci sono i due gemellini, nati a 6 minuti di distanza uno dall’altro, di cui solo uno sarà l’erede al trono, ma non perchè maschio, ma perchè solo uno può esserlo, il primo a cui viene reciso il cordone, ecco la differenza visiva del percorso del tempo, differenza che ci fa capire un po’ meglio il meccanismo.”

Perchè alcune scuole di astrologia sono in disaccordo tra loro?

“Come in tutte le discipline, anche nel nostro campo sovente non ci si ‘sintonizza’… Io ho iniziato con l’iscrizione alla Scuola di Astrologia del Centro Italiano, CIDA, negli anni ’70. Questo centro era l’unico in Italia … fui iscritto per parecchio tempo come socio onorario, poi, ad un certo punto abbandonai, perchè iniziai a trovare delle differenze, alcune delle quali, le applicai alla mia esperienza. Oggi non appartengo a nessuna categoria e a nessuna scuola di Astrologia, per mio volere personale. Non voglio essere inquinato e condizionato da altre situazioni… sto attento a tutto, ascolto tutti, ma poi nel mio percorso di 30 e passa anni, posso definirmi un autodidatta a tutti gli effetti. In questo campo difficilmente ho trovato armonia tra gli Astrologi proprio perchè ognuno rappresenta un mondo a sè, e questo va rispettato… credo che il meccanismo avvenga, come un po’ in tutti i campi e tutte le professioni, dove ciascuno dice cose differenti… E’ riduttivo dire questo, forse, però io ho speso un patrimonio in libri, difatti ho una libreria pazzesca, ho dato la vita in questo campo, ci sono cresciuto dentro e sono riuscito a fare poi una separazione tra cose che solo l’esperienza mi ha consentito di avere… Ritengo altresì che siamo individui e ciascuno di noi va avanti in base alle proprie capacità ed al proprio sentire.. Io non appartengo ad alcuna categoria per scelta e sono felice di averlo fatto.”



Che tipo di persone si rivolgono a te?

“Un po’ di anni addietro la consulenza era diretta esclusivamente ad un pubblico femminile, negli ultimi anni, invece, anche gli uomini si sono avvicinati a questa materia, in particolar modo per il lavoro… ora si sta toccando anche il lato affettivo. Invece le donne, in particolar modo per questioni affettive. Devo dire che io, negli anni, ho sviluppato una serie di servizi, legati alla nostra quotidianità… mi sono specializzato nel Tema Natale, la base, la rivoluzione solare e l’oroscopo annuale che parte, per ognuno di noi, dal giorno del compleanno e dura fino a quello successivo. Inoltre è importante il luogo dove lo si trascorre, perchè ogni volta che si fa uno studio bisogna immettere nei dati la latitudine e la longitudine, in base a certi incroci, possiamo così definire l’oroscopo annuale. Sono anche specializzato nella predisposizione scolastica, potendo dare, così, un aiuto importante ai genitori ed ai docenti e fornire l’indirizzo giusto alla scelta in base a certi meccanismi che ci sono nell’Astrologia… Poi c’è la predisposizione al lavoro, l’hobby, che, per ognuno di noi, dovrebbe essere il nostro lavoro. Questo si legge tantissimo nella nostra impronta natale. Attenzione, nel tema natale, tengo tantissimo a questo, i pianeti sono dei compagni di viaggio del nostro percorso evolutivo. Noi abbiamo il libero arbitrio che è molto più potente dell’indicazione astrale. Ad esempio, se per caso io dico che non è l’anno giusto per comprare una macchina, perchè potrebbe esserci un’emorragia finanziaria, e la persona la compra ugualmente, potrebbe trovarsi a dover far fronte ad una questione economica inaspettata, non rispettando l’andamento dell’energia astrale. Ci sono delle cose che si possono anticipare come la prevenzione medica, se c’è un calo fisico, io mando immediamente dal medico a fare un check up.”



C’è un legame tra l’Occulto e l’Astrologia?

“Secondo me c’è, perchè attraverso l’Astrologia l’Occulto riesce ad avere tantissime informazioni e le può mettere in pratica, questo è uno strumento che può essere usato anche in maniera negativa. Se torniamo ad una delle domande precedenti, io non mi sono mai iscritto a nessun tipo di associazione perchè quando ho iniziato, era il periodo in cui l’Occulto era molto forte e potente, in particolar modo a Torino, definita anche la città dell’occulto… per la mia forma mentis sono sempre rimasto legato al Bene, l’Occulto spesso si basa su alcune informazioni utilizzate in maniera negativa, quasi una manipolazione. Io, invece, ho sempre cercato di usare questo strumento a fin di bene e per quello che continuo a fare, ossia ottimizzare la vita delle persone, laddove ci si riesca. C’è un legame molto profondo comunque, la storia lo insegna.”

…E con la Chiesa?

“I Re Magi poi chi erano? Erano Astrologi. Ma è chiaro che questo strumento arricchisce di un sapere che la Chiesa ha sempre negato, perchè la Chiesa ama il potere assoluto. Loro hanno sempre avuto paura di essere spodestati… come impedirlo? Mettendo nel peccato questo strumento. Io, però, quando vado in Piazza San Pietro a Roma, vedo sempre tutte le costellazioni disegnate in terra, noi apparteniamo ad esse, siamo cellule viventi, tutto è legato insieme. L’uomo è di per sè peccatore, anche la Chiesa…io la penso così. Vorrei aggiungere però che è stata la fede a mantenermi integro durante il mio percorso evolutivo, non facendomi mai neppure sfiorare la magia, sono profondamente credente.”

Questo periodo come lo vedi dal punto di vista astrologico?

“Come ho detto già in un’altra intervista, sono partito andando a vedere l’oroscopo dell’Italia, che è la fondazione della Repubblica Italiana sancita il 10 Giugno del 1946 verso le 18.00 circa a Roma. L’Italia è sotto il segno dei Gemelli con ascendente Scorpione, e con una Luna nel segno dello Scorpione, c’è questo Urano che è entrato, dopo 84 anni, nel segno del Toro. Mi è stato chiesto se tutto questo era prevedibile, io ho risposto di no, perchè un’indicazione così globale di massa è molto difficile da scorgere, anche se c’è stato un astrologo francese, il mio mentore, che ho avuto il piacere di conoscere a Napoli quando ero ragazzo, André Barbault, uno dei grandi luminari dell’Astrologia, veniva chiamato il padre dell’Astrologia, l’unico che, in alcuni suoi testi, aveva citato il 2020 come un anno importante per il mondo, un anno di grande cambiamento e di grande riqualificazione dell’essere umano, quello che ho scritto un po’ io nel 2018. Come detto, Urano è entrato nel Toro, è arrivato per riqualificare la nostra posizione. Cosa significa questo? Il Toro è uno dei segni più tradizionalisti dello Zodiaco, che tocca l’ambiente, così noi abbiamo iniziato ad essere sensibilizzati dal punto di vsta ambientale già lo scorso anno, l’umanità avrà ancora 6 anni di grande lavoro, siamo davanti ad un grande cambio per tutti, e questo Urano, in qualche modo, ci sottopone a tutto quello che stiamo vivendo. Nell’oroscopo dell’Italia vediamo Urano che in questo momento è diametralmente opposto alla luna in Scorpione, e rappresenta, con le Case dello Zodiaco, la salute e tutto ciò che sta avvenendo a livello sanitario. Questa era l’unica indicazione che qualunque esperto in Astrologia poteva dare. Ma, che tutto questo si sarebbe diffuso così, a livello mondiale, nessuno poteva dirlo. La nota positiva qual è? Che essendo la Repubblica Italiana nata sotto il segno dei Gemelli, sarà in netta ripresa entro il 10 Giugno e da lì pian piano usciremo da questa situazione… Però in Autunno, l’Italia comincerà a subire la crisi economica, risentendo di tutto quanto accaduto in questi 6 mesi. Voglio solo aggiungere una cosa a livello mondiale, Urano in Toro, oltre a rappresentare le nostre tradizioni, tutto ciò che è legato alla famiglia e da dove veniamo, rappresenta anche l’economia mondiale, Urano può destabilizzare la nostra moneta, io credo che l’Europa, dopo tutto quello che sta succedendo, dovrà rivedersi, un rischio alto per la caduta della moneta c’è, non è detto che accada totalmente però, perchè Urano è uno dei pianeti più imprevedibili dello Zodiaco. Urano è il bisturi dello Zodiaco, è colui che quando arriva, taglia e non ricuce più. Ora dobbiamo vedere come reagiremo a questa crisi economica, dopodichè dato che sarà una crisi economica importante, bisognerà vedere come Urano scaricherà i nostri rapporti con gli alleati.”

Progetti futuri?

“Ho messo in cantiere il mio primo libro, un trattato di Astrologia in cui racconterò tutto il mio percorso in 36 anni di lavoro… Ci sarà anche un capitolo dedicato ai personaggi famosi che mi seguono. Appena uscirà e si potrà, farò varie presentazioni del libro in tutta Italia. Verrò anche a Roma e, in quell’occasione, ci sarà con me un ospite eccellente.”