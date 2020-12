Vinc Laga: Oroscopo per il 2021.

Ariete

(21 Marzo-20 Aprile) – Segno di Fuoco

AMORE

Le coppie di vecchia data sono costrette ad una revisione della relazione affettiva. C’è un segnale di stanchezza, voglia di cambiare, rinnovare i vecchi schemi. Sei il segno che non ama molto i vincoli, la libertà è linfa vitale per te. A volte giocherà moltissimo l’impulsività, per questo motivo è meglio correre ai ripari qualora ci fosse un cambiamento, un calo nell’energia sessuale o nell’incapacità di gestire il rapporto. Non essere reticente se hai bisogno di un aiuto esterno, un amico, un familiare, potrebbe essere il modo giusto per vedere le cose in maniera differente. Per fortuna in estate le cose migliorano. Luglio, Agosto e Settembre ideali per trovare l’amore.

LAVORO

Il 2021 potrebbe darti nuove opportunità professionali. Un’azione nuova nel lavoro potrebbe fortificare la tua posizione, oppure rinnovare una qualifica. La difficoltà maggiore si riscontra con un collaboratore è un superiore; non sarà facile collaborare e trovare un’intesa con un superiore, soprattutto, nei primi mesi dell’anno. Per fortuna a ridosso del compleanno arrivano le buone notizie e le gratifiche tanto attese. Dal punto di vista economico, non devi fare grandi cose, meglio quantificare eventuali investimenti. Non essere precipitoso nelle scelte. Nel lavoro serietà professionale che ti contraddistingue da sempre concretizzerà le entrate economiche e ti avvantaggerà con nuove opportunità.

SALUTE

Nel prossimo anno il consiglio è quello di riprendere le attività sportive, l’unica risorsa utile per scaricare l’eccessiva emotività. Negli ultimi mesi, il pianeta Marte, ha reso le cose molto difficili. Per alcuni di voi Marte ha inciso attraverso un incidente, una frattura,un eccessivo nervosismo. Per fortuna la sua influenza è quasi conclusa e, nei prossimi mesi, il cielo ti regala un vero e proprio salto di qualità dal punto di vista psicofisico. Un 2021 intraprendente, positivo, risolutorio per alcuni che attendono una guarigione da una vecchia patologia. Attenzione alle allergie alimentari.



Toro

(21 Aprile-20 Maggio) – Segno di Terra

AMORE

La dominante dell’anno solare è Urano. La sua presenza nel segno delinea un anno molto interessante. Per esempio, le coppie già collaudate trovano nuovi stimoli positivi, per alcuni, invece, la novità è ritrovarsi davanti ad un bivio e scelte forzate. Urano ha la cecità di smuovere le coscienze. La sua natura ribelle, porta alla luce situazioni inaspettate. È l’artefice delle nuove emozioni. Se cerchi l’amore non mancheranno gli incontri occasionali e i colpi di fulmine. Sono mesi importanti per costruire, fondare, sancire un amore. Novità per una nascita, una casa, un trasferimento. Attenzione nello scegliere il luogo giusto, Urano non fa sconti con l’imprevedibilità. Le scelte fatte non potranno essere ricucite.

LAVORO

La presenza di Urano crea una scissione con la quotidianità lavorativa. Il pianeta più anticonformista dello zodiaco rende instabili; non si esclude un periodo di confusione. Ciò non significa che la riuscita viene meno, c’è solo un pò di fatica per raggiungere gli obiettivi desiderati. Ogni scelta porta con se una responsabilità, nei mesi a venire c’è la voglia di cambiare. A volte il cambiamento non è apprezzato e per questo motivo ci si può trovare davanti ad ostacoli o situazioni inaspettate. Maggio e Giugno i più indicati per una nuova progettualità. Settembre, denaro in arrivo. Non si esclude uno o più cambi professionali.

SALUTE

Nel 2021 il cielo richiede un’attenzione in più nei confronti del fisico. Sono mesi in cui dovrai convivere con il pianeta più incisivo dal punto di vista fisico e psicologico. La sua influenza non delinea una cattiva salute, bensì l’obbligo di trovare del tempo nella cura del proprio corpo. L’attenzione maggiore, oltre che essere di natura sportiva è da ritenersi anche medica. Una sana prevenzione medica toglie ogni indicazione negativa. I punti sensibili sono tiroide e qualche chilo di troppo. Luogo ideale per scaricare l’eccessiva emotività, la montagna e i laghi.



Gemelli

(21 Maggio-21 Giugno) – Segno d’Aria

AMORE

Il 2021 è il tuo anno, tutto da dedicare ad una vera e propria rinascita. Resti uno dei segni più fortunati del 2021. Sono mesi dove avviene qualcosa di insolito, finalmente puoi esprimere una tua caratteristica molto accentuata: la capacità di sostenere più cose nello stesso momento. Questa eccessiva libertà d’azione potrebbe risonare negativamente nel rapporto di coppia. Il partner potrebbe risentire di alcuni tuoi atteggiamenti. Novità per una casa, un trasferimento, un matrimonio, una convivenza è in arrivo un vero e proprio rinnovamento di vita. Non si esclude per i più giovani un colpo di fulmine o un tradimento. Giugno e Luglio i mesi più incisivi dell’anno. Metti da parte l’impulsività ne godrà la tua quotidianità.

LAVORO

È Giove l’artefice del tuo successo, la sua influenza positiva sostiene la professione spingendo al massimo le opportunità. Tutto andrà a gonfie vele. Nei prossimi mesi le novità possono essere molteplici, una telefonata, una proposta, un incarico nuovo, tutte situazioni presenti nel cielo. Il pianeta Giove porterà alla luce un sacco di novità e libero arbitrio nella professione. Dopo molti anni potrai definirti il segno più fortunato. Saturno ti ha reso grande e forte, la maturità raggiunta non ha eguali. Bene per una compravendita tra Maggio e Giugno.

SALUTE

C’è la voglia di viaggiare ed essere liberi. Nei prossimi mesi, gradatamente potrai ricominciare a riprendere in mano le tue abitudini. È l’anno da dedicare al divertimento, allo sport e ai viaggi. Giove spinge alla ricerca di un cambio di look; a ridosso del compleanno, il periodo più favorevole per rinnovare l’immagine, soprattutto, iniziare una sana dieta alimentare capace di rigenerare il tuo corpo. I punti sensibili restano i polmoni, le allergie e l’alimentazione.



Cancro

(22 Giugno-22 Luglio) – Segno d’Acqua

AMORE

Saturno dopo tre anni lascia i tuoi gradi, rendendo tutte le cose più facili. Il 2021 porta alla luce numerose possibilità in amore, soprattutto, per le coppie già collaudate che vogliono vivere appieno il rapporto a due. Un anno risolutorio, capace di realizzare i propri sogni. Novità in arrivo in famiglia; le origini richiamano un’attenzione in più. Come sempre ti farai carico delle situazioni degli altri, con una differenza che, nei prossimi mesi, ci sarà un pizzico di egoismo in più.

LAVORO

L’uscita di Saturno porta alla luce nuove opportunità. Gli ultimi tre anni sono stati molto intensi; un viaggio al rallentatore. È tempo di progetti, è tempo per ricominciare a vivere appieno una quotidianità fatta di successo e riuscita. Novità salienti, affari economici inaspettati, l’economia in generale godrà di ottima salute. Bene per le compravendite e per realizzare un progetto tanto atteso.

SALUTE

Dal punto di vista fisico i punti sensibili restano, in assoluto, lo stomaco e la vista. Caratterizzato da un’eccessiva sensibilità rischi di caricarti emotivamente di situazioni non tue, somatizzando a livello fisico. Nei prossimi mesi la parola d’ordine è praticare sport. L’attività fisica è l’unica arma vincente per scaricare il surplus emotivo che spesso rende le tue giornate pesanti e cupe. Il mare e il nuoto sono un’ottima soluzione per scaricare le tensioni in eccesso.



Leone

(23 Luglio-23 Agosto) – Segno di Fuoco

AMORE

Nei prossimi mesi sarai costretto ad una presa di coscienza in un rapporto che non finzione bene. Per alcuni nati c’è bisogno di chiarezza per altri, invece, maggiore responsabilità. Non sei un segno irresponsabile, la differenza è che nel 2021 non potrai più perdere tempo. Le decisioni importanti andranno affrontate. La responsabilità è la parola d’ordine. Un anno difficile per trovare un equilibrio amoroso, soprattutto, se sei alla ricerca di nuove relazioni. Non c’è un mese preferito per raggiungere gli obiettivi, la concretizzazione amorosa dipende tutto da te.

LAVORO

Sono mesi di grande introspezione, la presenza di Giove e Saturno non facilitano la professione. Un rallentamento nelle entrare economiche, un contratto che viene meno, un momento difficile da superare è l’indicazione maggiore del cielo. Presta attenzione a non impegnarti oltre le tue vere possibilità. Non è l’anno per eccedere negli investimenti. Riflessione e razionalità la parola d’ordine.

SALUTE

Definito, per eccellenza, il segno degli eccessi, nel 2021 non potrai astenerti alle regole.Di solito la fa fatica più grande per un segno solare come il tuo è mantenere un equilibrio.Nel 2021, meno fumo, meno alcool, più attenzione alle patologie esistenti. Agosto resta, in assoluto, il mese per recuperare le forze e rinnovare la progettualità è praticare uno sport preferibilmente acquatico.



Vergine

(24 Agosto-22 Settembre) – Segno di Terra

AMORE

Per alcuni nati il rapporto sentimentale potrebbe subire delle novità. La presenza di Nettuno può portare alla luce una dualità affettiva. Un pò per gioco, un pò per leggerezza non mancheranno le delusioni in amore. I mesi più intraprendenti sono Agosto e Settembre. Non è il momento giusto per recuperare un vecchio rapporto, meglio indirizzare le energie in una nuova possibilità amorosa. Il 2021 richiede maggiore riflessione e meno impulsività.

LAVORO

Possiamo definire il tuo 2021, l’anno della dualità nel mondo del lavoro. Nettuno non aiuta i rapporti umani; la sua natura è quella di creare confusione. In alcuni mesi dell’anno potrai trovarti davanti a delle scelte difficili, valutare con razionalità e meno impulsività è la scelta più giusta da attuare. Successo nei mesi di Maggio, Settembre e Dicembre, soprattutto, per il denaro.

SALUTE

La continua presente l pianeta Nettuno nel segno opposto dei Pesci, porta alla luce una confusione e un calo emotivo. Non lasciarti condizionare dalla sua influenza, rimani centrato. Le discipline più adatte per scaricare Nettuno sono yoga e nuoto. È fondamentale per un segno come il tuo non entrare nel meccanismo della mente, Mercurio potrebbe farti vedere cose inesistenti.



Bilancia

(23 Settembre-22 Ottobre) Segno d’Aria

AMORE

È l’anno dell’amore, delle opportunità, della crescita, della maturazione, della nascita di nuovi rapporti amorosi. Sei sul podio, soprattutto, per la felicità tanto ricercata. Molta passione in vista, innamoramenti facili per i più giovani, fortuna negli incontri occasionali, un anno solare ricco di tutto ciò che rende felici. Non si esclude un matrimonio, la nascita di un figlio, l’acquisto di una casa, un cambio di residenza, di un viaggio all’estero, un anno solare eccellente e proficuo.

LAVORO

Anno legato al successo, al denaro e alla fortuna. Intensità nelle collaborazioni, incremento economico, successo tanto atteso, tutto magicamente sostenuto dal benevolo Giove che porterà alla luce novità assolute. Molto positivo Maggio e Giugno, eccellente Ottobre e Novembre. Non si esclude un cambio immobiliare, una compravendita, una ristrutturazione.

SALUTE

Quasi un risveglio dopo un lungo letargo. Il 2021 è l’anno della conquista; una guarigione dopo una lunga malattia, la risoluzione di una vecchia patologia, l’energia degli astri influisce attraverso un benessere psicofisico invidiabile. Metti in pratica un cambio di look, se ami sottoporti alla chirurgia estetica è l’anno giusto per raggiungere gli obiettivi desiderati. Parola d’ordine: anno della riscossa.



Scorpione

(23 Ottobre-22 Novembre) – Segno d’Acqua

AMORE

Urano è l’artefice dei cambiamenti, ci sono stimoli nuovi in amore e nei sentimenti. Quasi una rinascita, la voglia di cambiare mette in evidenza mesi instabili. Presta attenzione; non sempre sarà la scelta giusta, l’importante è valutare fino in fondo i propri sentimenti. I nati senza vincoli, sono i più vincenti di questo 2021. La caratteristica del pianeta Urano è quella di slegare i rapporti. Le coppie di vecchia data, le più collaudate, sono segnate positivamente attraverso un vero e proprio cambiamento che dona stimoli nuovi. Il 2021 è l’anno della riscossa. Bene nei mesi Marzo, Luglio e Novembre.

LAVORO

Vista la presenza di Urano dissonante, non è l’anno dei cambiamenti, meglio rimandare eventuali novità e stimoli professionali. Attenzione a non farti carico di situazioni professionali che richiedono un surplus energetico, potresti non mantenere gli impegni presi.Attenzione alle collaborazioni che possono venire meno, soprattutto, con i contatti esterni legati all’estero o lunghi fuori dalla città di residenza. Mesi in cui prestare maggiore attenzione sono Febbraio, Maggio e Agosto.

SALUTE

È sempre il tuo punto debole dal punto di vista fisico resta il colon e l’intestino. Nei prossimi mesi elimina alcuni cibi che possono creare intolleranze inaspettate. Non sottovalutare l’emotività che può portare alla luce una somatizzazione intestinale. Pratica sport per scaricare il surplus emotivo. Marzo, Novembre e Dicembre i mesi più intraprendenti dell’anno.



Sagittario

(23 Novembre-21 Dicembre) – Segno di Fuoco

AMORE

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un blocco totale della tua progettualità. In amore una sorta di calma piatta. Per fortuna il 2021 porta alla luce la voglia di viaggiare e vivere appieno la vita. C’è molto da fare, la progettualità in amore è quasi al primo posto, soprattutto, per i più giovani che vogliono affidarsi ad un matrimonio o la prima convivenza. Non si esclude un cambio immobiliare, una ristrutturazione, una compravendita. L’amore e la passione sono sempre presenti. Un 2021 che porta alla luce nuove sfaccettature nella coppia, la progettualità spinge a vivere nuove opportunità.

LAVORO

L’eccessivo sentimento di novità potrebbe portarti a fare errori di valutazione. Non è il momento giusto per strafare, la cosa giusta è ponderare eventuali cambiamenti. Il 2021 è, soprattutto, l’anno della ponderazione e della crescita. Non è buona cosa usare l’impulsività è importante valutare bene qualsiasi cambiamento; attenzione a Nettuno potrebbe remare contro. I mesi più fortunati sono Aprile,Maggio, Luglio, Agosto e Novembre. Le novità più salienti arrivano dall’estero, oppure attraverso una persona lontana.

SALUTE

Lo sport, l’attività fisica in tutte le sue sfaccettature diventano per te linfa vitale, per scaricare il surplus emotivo. Nei prossimi mesi c’è una vera e propria ripresa psicofisica. C’è la voglia di rinnovare la propria immagine. È il momento giusto per mettere in ordine mente e corpo. La parola d’ordine è disintossicare il tuo fegato, la sua depurazione permette di rigenerare tossine pulite. Non si esclude una guarigione dopo una lunga patologia.



Capricorno

(22 Dicembre-20 Gennaio) – Segno di Terra

AMORE

Si avvertirà un senso di leggerezza, l’uscita di Saturno e Giove dal segno, sono la spinta giusta per una netta ripresa nella coppia. Il 2021 è l’anno della rinascita, della conquista e, soprattutto, del riscatto. Non ti sarà difficile trovare un equilibrio in amore, le novità più salienti sono proprio una conquista sentimentale che non ha eguali. Sono mesi intensi, in particolare modo Maggio, Settembre e Dicembre. Non dimenticare di vivere l’amore senza troppa razionalità. Alcune sfaccettature caratteriali tendono a farti vedere i sentimenti in maniera distorta. Affidati all’amore. Il partner chiede maggiore attenzioni.

LAVORO

Nel 2021 non ti sarà difficile capire che tutto ciò che hai raggiunto è utile per crescere ancora. Metti in pratica una nuova progettualità così facendo potrai raggiungere ciò che più desideri. Urano dal segno amico del Toro è la spinta giusta per raggiungere una posizione professionale molto proficua e molto positiva. I mesi più adatti a sostenere dei cambiamenti o degli investimenti sono Maggio e Settembre. Sono mesi adatti per rinvestire e raccogliere i frutti desiderati. Non si esclude un successo dopo un investimento, un riscatto tanto atteso, insomma, un anno intraprendente che manca da tempo.

SALUTE

Quest’anno, il consiglio delle stelle è quello di mettere in pratica una sana prevenzione medica. Questo non significa che ci sarà un calo fisico; l’indicazione Astrale evidenzia un punto sensibile, l’individuo attraverso la prevenzione verifica il proprio punto debole. Per alcuni i punti deboli sono le ossa e i denti, per altri, invece, le vene e la vescica. Maggio e Dicembre i mesi adatti a cambiare look.



Acquario

(21 Gennaio-19 Febbraio) – Segno d’Aria

AMORE

Nel 2021 vivrai un passaggio Astrale unico del nostro tempo. Giove porterà alla luce la voglia di capire in che direzione andare. Saturno chiede maturità e fermezza. I rapporti affettivi sono protetti e potenziati nella progettualità. Per alcuni nati una fusione totalitaria con il partner. Non si esclude un cambio immobiliare o un cambio di residenza. Sono mesi intraprendenti dove l’imprevedibilità porta alla luce un sacco di opportunità.Parola d’ordine: avvio di una nuova vita. Un anno fatto di passione, di riuscita e di felicità.

LAVORO

La professione è sul podio, un anno solare unico nel suo genere. Momento magico in arrivo. Nei prossimi mesi, Saturno ti renderà maturo, responsabile, spingendoti ad un cambio radicale nelle relazioni professionali, dove non farai sconti, non terrai più il piede in due scarpe, la dualità caratteriale verrà meno. Un anno solare dove l’imprevedibilità diventa la forza per cambiare strada. La fortuna è al tuo fianco per tutto il 2021. Bene gli vestimenti finanziari e immobiliari. Possibile cambio di residenza per all’avorio. Avvio di una attività commerciale legata alla comunicazione. Ottimo anno se ti occupi di arte.

SALUTE

C’è una grande voglia di rinascita, nei prossimi mesi questa energia sarà sempre di più accentuata. Saturno e Giove i tuoi nuovi compagni di viaggio; per alcuni è visibile una maturazione fisica, per altri uno spirito leggiadro e la voglia di sentirsi giovani, portando alla luce vecchie sfaccettature caratteriali anticonformiste. I mesi favorevoli per il benessere psicofisico sono Febbraio, Giugno e Ottobre. Attenzione al cuore e alla circolazione del sangue.



Pesci

(20 Febbraio-20 Marzo) – Segno d’Acqua

AMORE

Un anno intenso con la voglia di essere riconosciuto nei sentimenti. Anche le situazioni difficili e quelle che appaiono meno coinvolgenti, troveranno la strada giusta per essere vissute. La presenza di Nettuno potrebbe risvegliare in te alcune emozioni di vecchia data. Non mancherà la passione, il coinvolgimento e, soprattutto, la voglia di cambiare la posizione amorosa. Colpo di fulmine per i single. Tradimenti per le coppie poco affiatate, inoltre, presta attenzione ai piccoli scandali e maldicenze esterne. Non è il momento giusto per confidarsi nelle amicizie. La sincerità è un optional. Un mélange di energia ed emozioni caratterizzeranno i prossimi mesi, in particolare modo Marzo, Luglio e Novembre. Novità in famiglia o nelle origini. Denaro in uscita per una casa.

LAVORO

Nettuno non è un buon alleato. Sono mesi confusi, soprattutto, dove c’è la necessità di prendere in mano situazioni importanti. Presta attenzione a non farti coinvolgere in situazioni che potrebbero venire meno agli impegni presi. Nei mesi a venire la parola d’ordine è razionalità. Attenzione agli investimenti, alle compravendite, ai contratti, ai nemici mascherati da amici.

SALUTE

C’è un calo emotivo, soprattuto, nei momenti dove le difficoltà possono incidere sulla tua serenità. Nei prossimi mesi potrai mettere sul campo una sana dieta alimentare, disintossicare il corpo potrebbe essere un buon sostengo per la mente. Il 2021 è un anno dove è necessario prestare più attenzione al proprio corpo, non sottovalutare i segni che l’organismo ti trasmette. Ciò non significa che avrai un calo fisico, l’indicazione parla di prevenzione e per vivere al meglio la quotidianità. I punti sensibilizzati dal pianeta Nettuno sono i piedi, la tiroide e la circolazione del sangue. Non sottovalutare la tentazione dei liquidi.

Immagine Autorizzata da Kevin Saragozza

Di Vincenzo Laganà on 31 Dicembre 2020